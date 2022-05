Grosjean keert in Miami terug in paddock

Aankomend weekend staat de eerste Grand Prix van Miami op het programma. De race in de Amerikaanse staat Florida leeft enorm onder de coureurs en fans. De organisatie doet er in ieder geval van alles aan om de hype rondom de race op te bouwen, ze komen elke keer met nieuwe aankondigingen.

In Miami keert in ieder geval een oude bekende terug in de paddock. Voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean is in Miami namelijk weer aanwezig. De Franse coureur is tegenwoordig actief in de Indycar en zal dit weekend dan ook niet achter het stuur kruipen. Grosjean is dit weekend aanwezig als officiële ambassadeur van de race voor F1 Experiences.