Grosjean aast nog steeds op Mercedes-test

Romain Grosjean heeft sinds 2020 geen meter meer gereden in een Formule 1-wagen. De Franse coureur aast nog altijd op een afscheidsrondje in een wagen uit de koningsklasse. Grosjean geeft aan dat zijn deal met Mercedes nog altijd staat, maar dat zijn eigen planning alles in de soep gooit.

Grosjean raakte eind 2020 betrokken bij een angstaanjagend ongeval tijdens de Grand Prix van Bahrein. Zijn wagen vloog in brand en Grosjean wist uit het wrak te ontsnappen. Hij raakte gewond aan zijn handen, maar daarna reed hij geen meter meer in een Formule 1-wagen. Het team van Mercedes gunde hem echter een eervol afscheid, ze boden hem een test aan. Tot de dag van vandaag heeft die testrun nog niet plaatsgevonden.

Volgens Grosjean is de deal echter nog niet van tafel. Hij mag nog steeds een test gaan rijden voor Mercedes, maar er is nog geen beschikbare datum gevonden. In gesprek met GP Racing wijst Grosjean naar zijn andere verplichtingen: "Jazeker, die test staat nog steeds. We hebben alleen nog geen tijd gevonden, en, ja dat is mijn fout. Het is niet makkelijk, want ik heb straks dertig races in een jaar! Jullie klagen over 24 races in de Formule 1, terwijl ik er achttien heb in de IndyCar, zeven in de endurance en ook nog eens vijf voor Canal+ als analist! Het is dan niet makkelijk om een gaatje te vinden."