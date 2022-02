VeeKay snelt zich naar P4 in St. Pete, McLaughlin pakt pole

Rinus 'VeeKay' van Kalmhout heeft een fantastische vierde plek gescoord tijdens de Firestone Grand Prix in Sint Petersburg te Florida. Op het 2.9 kilometer lange stratencircuit was de Ed Carpenter Racing-coureur iets meer dan drie tienden langzamer dan de verrassende polesitter Scott McLaughlin, die zondag voor het eerst vanaf de eerste positie de wedstrijd mag aanvangen. Team Penske scoorde dankzij een tweede kwalificatietijd van Will Power - de kampioen van 2014 - een volledige front row. Colton Herta maakte de top drie compleet en vergezeld VeeKay dus op de tweede startrij.



Romain Grosjean start als vijfde in zijn debuutweekend voor Andretti Autosport. Titelverdediger Alex Palou kende een mindere start van 2022 met een tiende stek. De beste rookie is Kyle Kirkwoord op plaats twaalf. De enige vrouwelijke deelnemer, Tatiana Calderon, start voorlaatste op P25 vlak voor Jimmy Johnson, een meervoudig NASCAR-kampioen.

More about Romain Grosjean Grosjean en Indy 500 strijken met eer bij grootschalige enquête

Interview VeeKay

Vooraf sprak GPToday.net met de 21-jarige Hoofddorper over zijn verwachtingen voor 2022 en de wedstrijd van morgen. In het interview vertelde VeeKay onder andere dat een klassering bij de beste zes in de kwalificatie van de Firestone Grand Prix zijn doel was. De eerste missie van 2022 is dus geslaagd.