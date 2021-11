Grosjean 'viert' eerste verjaardag van zijn vuurbal-crash

Het is vandaag precies een jaar geleden dat Romain Grosjean aan de dood ontsnapte tijdens de Grand Prix van Bahrein. De toenmalig Haas-coureur crashte zeer hard in de eerste ronde en zijn Haas veranderde in een soort vuurbal. Op miraculeuze wijze wist Grosjean aan de vlammen te ontsnappen.

Het was gelijk het einde van zijn Formule 1-loopbaan, de Fransman liep ernstige brandwonden op aan zijn handen en moest revalideren. Daarna stapte hij over naar de IndyCars waar hij een zeer succesvol debuutjaar beleefde. Zo goed dat hij in 2022 zelfs mag gaan rijden voor het topteam van Andretti.

Op social media herdenkt Grosjean zijn crash die zijn leven voor goed veranderde. Hij plaatst een foto van zijn helm omringt door vlammen en de duidelijk tekst 'The Phoenix'. Met een knipoog feliciteert hij de crash met zijn eerste verjaardag.