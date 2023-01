Grosjean ziet Verstappen en Red Bull als topfavorieten in 2023

Max Verstappen gaat aankomend seizoen op jacht naar zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kan echter nog niet uitgaan van een nieuwe titel, de nieuwe wagens zijn immers nog niet getoond. Romain Grosjean verwacht echter dat Verstappen gewoon weer de favoriet is.

Verstappen en Red Bull waren afgelopen seizoen haast onverslaanbaar in de koningsklasse van de autosport. Verstappen verbrak meerdere records waaronder het record voor meeste WK-punten in één seizoen en het record voor de meeste zeges in één seizoen. De Nederlander kan aankomend seizoen dus eigenlijk alleen maar minder presteren dan in 2022, wel is hij nog gewoon de topfavoriet.

Voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean durft al zeer vroeg een voorspelling te doen voor het aankomende seizoen. De Fransman doet dat in een video op zijn YouTube-kanaal: "Ik zie Mercedes wel weer terugkeren in de titelstrijd. Ik zie Red Bull wel als het te kloppen team, ook al hebben ze minder windtunneltijd door hun eindklassering en de budgetcap-straf. Ferrari zal ongetwijfeld weer een snelle auto hebben maar Mercedes zal er staan. Ik kijk daar dan ook het meeste naar uit: drie teams die strijden om de beste resultaten."