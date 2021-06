Pech voor Romain Grosjean: 'Afscheidscadeautje' van Toto Wolff uitgesteld

De afscheidstest van Romain Grosjean is uitgesteld. Aanvankelijk zou de voormalig F1-coureur op dinsdag 29 juni in actie komen voor Mercedes, maar vanwege de reisrestricties en quarantineregels gaat sessie op Paul Ricard niet door. Dat maakte de Duitse succesformatie bekend via Twitter.

Grosjean hoeft niet te treuren, want de renstal uit Stuttgart belooft dat de test op een ander moment plaats gaat vinden: "We doen er alles aan om hem deze kans te geven en werken hard om deze dag opnieuw in te plannen aan het eind van de zomer."

De Fransman kreeg deze test cadeau van Toto Wolff nadat hij een zeer zwaar ongeval meemaakte in 2020 tijdens de Grand Prix van Bahrein. Grosjean ontsnapte daar aan de dood en moest door de gevolgen van de crash abrupt zijn F1-carrière beëindigen.

Volgens Mercedes wordt de boel uitgesteld vanwege restricties en aangescherpte quarantaineregels. Die zijn van kracht rondom Engeland vanwege verhoogd besmettingsgevaar en een weer andere corona-variant.

Mercedes zegt "teleurgesteld" te zijn, zo schrijft het team in deze tweet.

We’re disappointed to announce that @RGrosjean's Mercedes test has been postponed because of travel restrictions and quarantine requirements.



We're committed to giving Romain his chance in a Mercedes F1 car and we're working to reschedule the test later this summer. 🙏 pic.twitter.com/nCuBlQCxvu — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 16, 2021

Wanneer de bandentest met Grosjean achter het stuur dan wel zal plaatsvinden is nog onbekend, want de planning wordt er vanwege de voortslepende pandemie niet eenvoudiger op.

Het team uit Brackley was eigenlijk van plan om Grosjean voor eigen publiek een demo te laten rijden in de W10, maar dat werd ook al afgeblazen omdat de Franse Grand Prix naar voren werd verplaatst in de agenda.

Dat komt Grosjean dan weer niet uit, aangezien hij dit weekend in NTT IndyCar Series op Road America deelneemt met Dale Coyne Racing.

Nu blijkt dus dat ook de testdag die Grosjean zou doen in de kampioenschapswinnende auto van 2019 dus ook wordt verplaatst. Volgens de tweet blijft het team zich volop inzetten "om Romain zijn kans in een Mercedes F1 auto" te geven.