Grosjean looft Verstappen: "Hij was echt onoverwinnelijk"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Canadese Grand Prix op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reed ijzersterk en wist in de slotfase de snellere Ferrari van Carlos Sainz achter zich te houden. Met zijn zege breidde Verstappen tevens zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit.

Verstappens rivalen Sergio Perez en Charles Leclerc hadden immers een minder weekend. Leclerc startte de race door een motorwissel vanaf de achterste startrij en kon zich nog naar de vijfde plaats vechten. Verstappens teamgenoot Perez had een weekend om snel te vergeten. De Mexicaan viel uit in de race en was de dag daarvoor al gecrasht in de vochtige kwalificatie.

Verstappen

De simpele race van Verstappen maakte in ieder geval veel indruk op kenners. De Nederlander bezweek niet onder de druk en voormalige Formule 1-coureurs prijzen hem. Ook huidig IndyCar-coureur Romain Grosjean is lovend. Op zijn YouTube-kanaal spreekt Grosjean zich uit: "Max was dit weekend echt onoverwinnelijk. Hij kon alle problemen en fouten ontwijken, tevens tijdens de VSC's en de normale Safety Car. Hij had de race onder controle. Het was indrukwekkend, vooral die laatste tien rondjes met Sainz achter hem. Dat terwijl de DRS in Canada zeer krachtig is. Hij deed het geweldig, in tegenstelling tot Perez."

Perez

De Mexicaan viel vroeg uit met een versnellingsbakprobleem. Volgens Grosjean kan dit zomaar te maken hebben met de fout van Perez in de kwalificatie. De Franse coureur is er duidelijk over: "Ik denk dat het probleem van de race te maken heeft met de crash in de kwalificatie. De neus van z'n Red Bull stond in de muur. Toen hij de wagen in zijn achteruit zette moet het fout zijn gegaan met het hoge toerental. De versnellingsbakken moeten verplicht een achteruit hebben maar het gebruik vermijdt men zoveel mogelijk. Het is echt niet goed om achteruit te rijden."