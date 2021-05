Grosjean pakt allereerste pole op road course Indianapolis

Voormalig F1-coureur Romain Grosjean heeft op de road course van de Indianapolis Motor Speedway zijn eerste pole gepakt in de IndyCar. Rinus VeeKay mistte op een haar na plaatsing voor de Fast Six, waar de zes snelsten strijden om poleposition, en werd 7de.

De eerste startplek, dat was voor Grosjean meer dan tien jaar terug in de GP2. "Dat gevoel, ik was vergeten wat dat was, geweldig", zei de 34- jarige Fransman net toen hij was uitgestapt.

Grosjean heeft door een goede uitgangspositie grote kans op de overwinning. De Fransman wil nog niet teveel op de zaken vooruitlopen. "Eerst moet ik de rollende start goed door komen."

De race op de binnenbaan van Indianapolis is om zaterdag 21.00.