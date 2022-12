Grosjean tekent Hypercar-contract bij Lamborghini

De Formule 1-loopbaan van Romain Grosjean kwam na 2020 ten einde en sindsdien racet hij in de Verenigde Staten. Grosjean presteerde zeer sterk in de Indycar maar in de aankomende jaren zal hij gaan racen in een compleet andere discipline. De Fransman heeft namelijk een contract getekend bij Lamborghini.

Lamborghini is bezig met de ontwikkeling van een Hypercar voor het WEC en de IMSA. De Italiaanse autobouwer werkt aan een LMDH en zal vanaf 2024 de degens gaan kruisen met onder meer Ferrari, Toyota, BMW en Peugeot. Lamborghini heeft de handen ineengeslagen met het team van Iron Lynx en Grosjean zal daarbij een grote rol gaan spelen.

De in Zwitserland geboren Fransman is namelijk aangekondigd als coureur van het LMDH-project. Grosjean zal gaan testen met de wagen en zal tevens al zijn eerste meters gaan maken voor Iron Lynx. Tijdens de aankomende 24 uur van Daytona neemt hij plaats achter het stuur van een Lamborghini Huravan GT3, in 2024 gaat hij dus racen in het wereldkampioenschap endurance. De voormalig Formule 1-coureur zal dus een gooi gaan doen naar de zege op Le Mans.

A power pose like this is perfectly on point for the pilot who will be joining our team in 2023 at the wheel of our most iconic and powerful GT3 racecar. Welcome on board, @RGrosjean!#Lamborghini @LamborghiniSC @IronLynx_