5 jaar geleden: Verstappen schreef historie, maar wat gebeurde er nog meer?

15 mei 2016. Als deze datum de Nederlandse autosportrevue passeert, gaat het logischerwijs over de sensationele overwinning van Max Verstappen in Barcelona. Andere gebeurtenissen tijdens deze Grand Prix zijn naarmate de jaren vorderden in de vergetelheid geraakt. Daarom hieronder een opsomming van andere weetjes en feitjes rondom deze historische wedstrijd.

- Daniil Kvyat was vervangen door Verstappen en mocht zich herpakken bij zusterteam Scuderia Toro Rosso (STR). Kvyat scoorde tijdens de GP een punt door als 10de te eindigen en pakte de snelste ronde van de race. Veerkracht werd getoond door de Rus na een zware week vol teleurstelling.

- Carlos Sainz scoorde in de STR zijn beste resultaat tot nu toe met een knappe P6 voor zijn thuispubliek. 'El Matador' was door het dolle heen. Mooie bijvangst was dat Sainz voor jeugdheld en landgenoot Fernando Alonso eindigde. Wisseling van de wacht?

- De McLaren-Honda moest de gouden tijden van weleer doen herleven, maar de bolide stond vaker garant voor tegenslag dan voor succes. Toch was er een klein feestje te vieren op de zaterdag en zondag. Fernando Alonso zette de wagen voor het eerst in 2016 in de top tien en er werd een negende positie van Jenson Button behaald in de race. De legendarische renstal werd uiteindelijk 6de in de constructeursstand.

- De laatste dubbele uitvalbeurt van Mercedes voor het debacle in Barcelona dateerde uit het seizoen van 2011. Tijdens de openingsrace in Australië vielen Michael Schumacher en Nico Rosberg beiden uit.

- Manor was het elfde team op de grid en kon zich niet meten met de rest van het veld. Pascal Wehrlein eindigde 16de en Rio Haryanto 17de. Hun enige succes kwam twee weken later in Monaco. In de smalle straten van het prinsdom scoorde Wehrlein het enige punt uit haar historie. Na 2016 verdween Manor van het toneel door financiële problemen. Vanaf 2017 stonden er nog 20 wagens op de grid en dat is onveranderd gebleven.

- De meeste rijders uit de top tien zijn verkast naar een ander team of hebben afscheid genomen van de koningsklasse. Max Verstappen is de enige die nog bij zijn huidige werkgever zit. Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Sainz, Sergio Pérez, Felipe Massa, Button en Kvyat zijn bij een ander F1-team actief of zijn niet meer in de koningsklasse aanwezig.

- Op de grid stonden naast Manor twee andere teams die nu niet meer op het hoogste podium te bewonderen zijn: Forcia India en Sauber. Force India is het huidige Aston Martin en Sauber is in 2019 omgedoopt tot Alfa Romeo.

- Esteban Gutierrez finishte elfde. Op het eerste gezicht geen bijzondere gebeurtenis. Maar de Mexicaan had later dat seizoen een handje van om net naast een puntenfinish te grijpen. Na 2016 werd Gutierrez vervangen door Kevin Magnussen.

- Raikkonen pakte zijn zoveelste podium met een tweede plek, maar moest opnieuw het hoogste treetje aan iemand anders laten. 59 GP's ervoor won de 'Ice Man' voor het laatst. In 2013 zegevierde de Fin in de Lotus-Renault de openingsrace in Australië. Uiteindelijk zou Raikkonen nog één Grand Prix winnen. In 2018 kwam de wereldkampioen van 2007 als eerste over de meet in de Verenigde Staten.

- Toch nog maar een feitje over Verstappen. De Nederlander begon op de vrijdag met een zesde en achtste plaats in de eerste twee vrije trainingen. VT3 stond de Red Bull-coureur vierde. In Q1 en Q2 werd de Nederlander derde achter de Mercedessen. In Q3 leek hetzelfde te gebeuren, maar teamgenoot Daniel Ricciardo perste een verbluffende ronde eruit en duwde Verstappen terug naar de vierde positie op de grid. Maar een stijgende lijn voor het 18-jarige broekie was direct zichtbaar.