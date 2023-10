Grosjean spant arbitragezaak aan tegen Andretti Autosport

Romain Grosjean was dit seizoen actief in de bekende IndyCar-klasse in de Verenigde Staten. De Franse voormalig Formule 1-coureur kwam in actie voor het topteam van Andretti, maar hij kreeg hier geen zitje voor 2024. Het lijkt er op dat Grosjean het hier niet mee eens is, want hij spant een arbitragezaak aan.

Na zijn vertrek uit de Formule 1 trok Grosjean naar de Verenigde Staten om te gaan deelnemen aan de IndyCar. Hij belandde in 2022 bij het topteam van Andretti, maar hij kon nooit echt schitteren. Voor 2024 kreeg hij dan ook geen zitje en daar is hij niet blij mee. In een statement op sociale media laat hij namelijk weten dat hij in Indiana een arbitragezaak aanspant tegen het team van Andretti.

Grosjean laat niet weten waarom hij een arbitragezaak aanspant tegen Andretti Autosport. Hij deelde een opvallend statement waarin hij zich vooral lovend uitspreekt over het team van Andretti en diens werknemers. Hij is trots op de samenwerking en hij is blij met alle vriendschappen die hij heeft gesloten bij het team. Hij laat weten dat hij teleurgesteld is dat hij in 2024 niet voor Andretti kan rijden. Of dat de reden van de arbitragezaak is, is niet duidelijk.