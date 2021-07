Grosjean rijdt eerste meters op oval van Gateway

Op de oval van Gateway vond dinsdag een IndyCar-test plaats. Grosjean, uitkomend voor Dayle Coyne Racing, reed daar zijn eerste rondes op een kombaan. Dit ter voorbereiding op zijn eerste ovalrace dat 23 augustus plaatsvind op hetzelfde circuit. De sessie werd in de avonduren afgewerkt onder kunstlicht om de raceomstandigheden na te bootsen.

Rinus Veekay was ook van de partij en eindigde de testdag als zevende op minder dan drie tienden van nummer één Colton Herta. De Ed-Carpenter Racing-coureur was met 171 ronden de meest productieve rijder. In totaal waren er elf coureurs aanwezig op deze testdag.