Stroll en Norris voeren strafpunten klassement aan

De heren coureurs weten dat ze zich tot op bepaalde hoogte moeten gedragen in de Formule 1. Zodra een coureur twaalf strafpunten op zijn superlicentie heeft verzameld krijgt hij een schorsing van 1 race aan zijn broek. Na de Russische Grand Prix zijn er twee koplopers in de bedenkelijke klassement.

In Sotsji moesten drie coureurs zich na de wedstrijd melden bij de stewards. De toch al ongelukkige Lando Norris moest langs komen voor het verkeerd inrijden van de pitstraat en Pierre Gasly en Lance Stroll mochten koffie komen drinken om hun crash (beide konden hun weg vervolgen) te bespreken.

Lance & Lando

Stroll werd als schuldige aangewezen en kreeg twee strafpunten bijgeschreven. Daarmee komt hij op een totaal van acht strafpunten en gaat hij gedeeld aan kop van dit klassement. Lando Norris is de andere coureur met een berg strafpunten en beide heren moeten dus redelijk op hun tellen gaan letten. Echter vervallen er al drie strafpunten voor Stroll eind volgende maand.

Braafste jongetjes van de klas

Max Verstappen doet het overigens zeer netjes en heeft nog maar twee strafpuntjes verzameld. Het zal nog wel eventjes duren tot dat deze vervallen aangezien hij ze in Monza kreeg na zijn crash met Lewis Hamilton. Hamilton zelf heeft er trouwens ook twee, deze heeft hij opgelopen in Silverstone voor zijn actie waardoor Max Verstappen in de bandenstapel eindigde.

Grosjean

Nog geen enkele coureur is door het strafpunten systeem geschorst in de Formule 1. Romain Grosjean was in 2012 de laatste coureur die een race moest brommen nadat hij een ernstige startcrash had veroorzaakt in Spa. Hij miste toen de Italiaanse Grand Prix en heeft zich daarna nooit meer zo erg misdragen.