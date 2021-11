Nieuwe huidtransplantatie Grosjean goed verlopen

Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat Romain Grosjean aan de dood ontsnapte in Bahrein. De Fransman wist net op tijd weg te komen uit zijn hevig brandende Haas. Nu een jaar later ondervindt Grosjean nog steeds hinder aan het ongeval.

Grosjean onderging dinsdag opnieuw een operatie. Hij kreeg een huidtransplantatie aan zijn linkerhand. De huidig IndyCar-coureur had vooral veel schade aan de bovenkant van de hand. Een deel van de beschadigde huid is dinsdag dan ook vervangen.

My hand is fruityyyyy, but it's gonna be good looking soon 🥰#thephoenixgotagraft