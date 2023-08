Grosjean: IndyCar loopt '30 jaar achter' op F1, maar produceert betere 'raceactie'

Romain Grosjean is een van de coureurs die een flinke bak ervaring in vooral de Formule 1, maar ook in de IndyCar heeft. In een recentelijke aflevering van de Track Limits-podcast, maakt Grosjean de vergelijking tussen de twee autosportcategorieën.

Romain Grosjean, welke F1-fan kent hem niet. De Franse coureur maakte tien jaar lang deel uit van de Formule 1, en heeft daarmee vele hoogte- maar ook dieptepunten in de koningsklasse gegenereerd. Na zijn hoofdrol in de bizarre crash tijdens de Bahrain Grand Prix eind 2020, waar hij gelukkig bijna geen verwondingen aan overhield, werd hij bij zijn werkgever Haas niet op de coureurslijst voor het daaropvolgende seizoen gezet. Grosjean (en teamgenoot Kevin Magnussen) werden beiden door vervangen, waardoor de Fransman zodoende de overstap naar IndyCar kon maken.

"Het was erg verfrissend, maar ook weer heel anders", begint Grosjean over zijn eerste ervaringen in de IndyCar. "De IndyCar is meer casual, dat was wel fijn nadat ik tien jaar lang in de Formule 1 had gezeten. Ik vond mijn tijd in de Formule 1 geweldig, maar tien jaar hetzelfde doen is lang. Ook al was het een passie, voelde het gewoon alsof ik wat nieuws moest doen. Ik heb het erg naar mijn zin in de IndyCar en het geeft een goed gevoel dat iedere keer als we gaan racen, ik een kans heb om te winnen."

Grosjean loopt inmiddels al drie jaar mee in de Amerikaanse raceklasse, en zegt het daar ontzettend naar zijn zin te hebben. Volgens hem is er op het gebied van technologie een grote achterstand naar de Formule 1, maar hint dat de Amerikaanse variant juist daarom zo leuk is:

"De IndyCar loopt op het gebied van technologie zo'n 30 jaar achter (op de Formule 1). En we willen dat niet verder pushen, want dat maakt de sport stukken duurder. Het is momenteel niet heel duur om met onze auto's te racen, terwijl ze waarschijnlijk de beste raceactie ter wereld produceren. Je moet je meer op het rijden focussen in plaats van alleen maar knopjes omdraaien. De auto's zijn fenomenaal", sluit Grosjean af.