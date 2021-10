Grosjean leert leven met gevolgen vuurbal-crash: "Draag het als mijn oorlogslitteken"

Het is inmiddels al weer bijna een jaar geleden dat Romain Grosjean zijn enorme vuurbal-crash in Bahrein overleefde. De Franse coureur klom zonder ernstige verwondingen uit het vuur maar leeft tot de dag van vandaag wel de gevolgen van de crash.

De huidig IndyCar-coureur is niet te beroerd om terug te kijken op het incident dat zijn leven voor goed veranderde. De voormalig Haas-coureur hield ernstige brandwonden aan zijn handen over aan de crash. In de podcast In The Fastlane vertelt hij daarover: "Het zal nooit meer perfect zijn. Het is pijnlijk, maar je leert er mee leven."

Elke dag wordt Grosjean geconfronteerd met de gevolgen van zijn heftige incident. Hij legt uit wat hij er mee moet doen: "Ik moet er zonnebrand op smeren zodra ik de zon in ga. Dit omdat het gloednieuwe huid is. Er zijn een paar dingen waar ik gelimiteerd ben. Maar 95 procent van de tijd werkt het perfect. Het ziet er niet goed uit maar ik draag het als mijn oorlogslitteken.