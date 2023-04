"I think Ericsson hit us" is één van de befaamde uitspraken allertijden over de boordradio. Grosjeans engineer tetterde dit richting Grosjean tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2018 nadat de Fransman achter de Safety Car plots de muur inklapte.

Op de onboard van Grosjean is te zien dat de voormalig F1-coureur plots de muur inknalde tijdens het zigzaggen om zijn rubber op temperatuur te houden. In eerste instantie leek het erop dat zijn Haas werd geraakt door Ericsson, maar dat was niet zo. Grosjean deed het allemaal door zichzelf, waardoor de 'Ericsson hit me' een eigen leven ging leiden en vaak gebruikt werd als meme of een vorm van spot.

Grosjean zei vijf jaar terug na afloop: "Dit doet veel pijn en ik wil mijn excuses aanbieden aan het team."

“We zaten midden in een geweldige race, we begonnen als laatste en reden P6. Sergio Perez op het podium zien staan, wetende dat ik met hem aan het vechten was, is erg pijnlijk voor ons allemaal. Het ging heel goed. De omstandigheden waren lastig, er stond veel wind, de auto ging van links naar rechts.

“Ik was mijn banden aan het opwarmen en botste tegen een schakelaar die ik twee standen had verplaatst. Toen ik de remmen aanraakte, werd de rembalans naar achteren vergrendeld - het blokkeerde alleen de achterwielen en ik spinde", legde Grosjean uit.

Hieronder de beelden met de beroemde quote: