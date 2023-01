Grosjean oneens met kritische Verstappen: "Is dat niet hetzelfde?"

Afgelopen weekend werd de Virtual 24 uur van Le Mans verreden. De simrace werd echter zwaar bekritiseerd, onder andere Max Verstappen was woedend. De servers van de organisatie van de race vielen meerdere keren weg en ook Verstappen werd, zonder zijn schuld, van de server gegooid.

Verstappen reageerde meerdere keren woedend op de beslissingen van de organisatie van de Virtual 24 uur van Le Mans. Verstappen was boos omdat zijn team de verloren rondes niet terug kreeg nadat ze van de server werden gegooid. De Nederlander kreeg veel bijval en gaf tevens aan dat hij niet meer wil deelnemen aan simraces georganiseerd door de mensen achter de Virtual 24 uur van Le Mans.

Niet iedereen kon zich echter vinden in de kritische worden van Verstappen. Voormalig Formule 1-coureur en huidig IndyCar-coureur Romain Grosjean dacht er namelijk iets anders over. De Fransman reageerde nogal sceptisch op Twitter: "Hoe zit dit met een motorprobleem of een mechanisch probleem in een race in het echte leven? Is dat niet precies hetzelfde?"