Power over de rooie: "Grosjean verdient beuk in gezicht"

He needs a punch in the face. Dat foeterde regerend IndyCar-kampioen Will Power over collega Romain Grosjean. Na afloop liep van een teleurstellende kwalificatie op Road America zei de Penske-rijder dat voor de microfoon van de NBC over een incident van een aantal uur eerder.

Wat was er gebeurd? In de tweede oefensessie van de Sonsio Grand Prix kwamen beide haantjes elkaar tegen op de baan. Power was rap onderweg en wilde Grosjean inhalen. Maar de voormalig F1-coureur wilde tijdens zijn stint de trackpositie niet opgeven en hield de deur dicht. Power moest in de ankers over uitwijken over het gras.

Tijdens de kwalificatie was ds Australiër nog steeds verbolgen erover. "Hij is een stuk stront als je kijkt wat hij deed in de vrije training. Hij verdient een beuk in het gezicht."

