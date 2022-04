Grosjean ziet verschillende filosofieën bij Red Bull en Mercedes

De teams van Red Bull Racing en Mercedes vochten afgelopen seizoen een zeer beladen titelduel uit. Uiteindelijk kroonde Mercedes zich tot constructeurskampioen en werd Red Bull-coureur Max Verstappen wereldkampioen. Men hoopte stiekem op een herhaling van dit duel in 2022 maar dat komt er niet van.

Beide teams zijn op verschillende wijze uit de startblokken gekomen. Red Bull Racing is één van de koplopers maar men kampt met de nodige betrouwbaarheidsproblemen. Teambaas Christian Horner is van mening dat hij liever een snelle auto betrouwbaar moet maken in plaats van andersom. Constructeurskampioen Mercedes is op zijn beurt lastig aan het seizoen begonnen. De ploeg komt duidelijk snelheid tekort máár de auto is wel betrouwbaar.

Mentaliteiten

Beide teams werken dus volgens een compleet verschillende filosofie en dat is zeer interessant te noemen. Ook voormalig Formule 1-coureur, en huidig Indycar-ster, Romain Grosjean is het opgevallen. Op zijn YouTube-kanaal analyseert hij de boel: "Het is leuk om de verschillende mentaliteiten bij de tweede teams te zien. Persoonlijk denk ik wel dat ze allebei gelijk hebben want je hebt idealiter een snelle auto die ook nog eens zeer betrouwbaar is."

Grosjean ziet dat er een ander team op de grid is die aan het ideaalbeeld voldoet. Vanzelfsprekend gaat dit om Ferrari, de Italianen gaan ruim aan kop in de tussenstand. Grosjean vindt het niet meer dan logisch: "Men moet niet vergeten dat Red Bull en Mercedes tot eind vorig jaar vochten om de wereldtitel. Ferrari kon al heel vroeg beginnen aan de ontwikkeling van de nieuwe auto. Red Bull en Mercedes hadden deze luxe niet aangezien alle ballen werden gericht op de titelstrijd. Ferrari maakte de keuze om te focussen op dit jaar en die keuze betaalt zich uit."