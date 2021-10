Grosjean oneens met Verstappen: "Ben van mening dat Netflix-serie goed is voor F1"

Afgelopen week liet Max Verstappen weten helemaal klaar te zijn met de Neflix-serie 'Drive to Survive'. De Nederlander laat zich dan ook niet meer interviewen door de streamingsdienst. De Red Bull-ster heeft het gehad met het verdraaien van een aantal feiten door Netflix.

De serie kreeg veel kritiek omdat ze boordradio-fragmenten buiten context hadden geplakt en zelf rivaliteiten hadden bedacht. Het zijn feiten waar Verstappen niet blij mee is en daarom dus ook niet meer meewerkt aan de serie. Een aantal andere coureurs liet daarna weten wel mee te blijven werken aan de serie.

Vuurbal

Ook voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean steunt de Netflix-serie. De Fransman speelde een belangrijke rol in het vorige seizoen van de reeks. Zijn enorme vuurbal-crash in Bahrein werd uitgebreid in beeld gebracht en kwam door Netflix nog meer huiskamers binnen.

Fantastisch

Dat is een rede voor Grosjean om de streamingsdienst te steunen. Tegenover RTL spreekt hij zich uit: "De serie is fantastisch in de zin dat ze de Formule 1 hebben overgebracht aan mensen die er eigenlijk niet zoveel vanaf wisten."

Goed ding

Grosjean ziet dat de serie een positief effect heeft gehad. Hij laat zich duidelijk horen: "Nu is het aantal fans enorm toegenomen. De serie is Amerikaans gemaakt, dus met special effects en sound effects. Het eerste seizoen was heel zwaar voor mij, die heb ik niet gezien. De twee daarna waren veel fijner, natuurlijk ook door die met mijn crash vorig jaar. Maar ik ben van mening dat het een goed ding is voor de Formule 1."