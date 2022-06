Grosjean verwacht spannende titelstrijd: "Andere teams gaan ook in de problemen komen"

Max Verstappen kan aankomend weekend in Silverstone zijn voorsprong in het wereldkampioenschap gaan uitbreiden. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur profiteerde van de problemen van zijn Ferrari-concurrent Charles Leclerc. De Monegask viel in Spanje en Azerbeidzjan uit met motorproblemen. In beide gevallen lag hij aan de leiding en ging Verstappen er met de zege vandoor.

Verstappen heeft momenteel een flink gat geslagen in het wereldkampioenschap. Het lijkt er dan ook op dat hij vrij simpel kan gaan jagen op zijn tweede wereldtitel. Toch is niet iedereen daar zo zeker van. Aan het beging van het seizoen stond Verstappen immers ook ver achter in het kampioenschap nadat hij tweemaal uitviel in de eerste drie races.

Meerdere kenners bereiden zich dan ook voor op een spannende titelstrijd. Voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean verwacht namelijk dat Ferrari niet het enige team zal zijn met grote problemen. Huidig Indycar-coureur Grosjean bespreekt de zaak op zijn YouTube-kanaal: "Ik weet zeker dat andere teams uiteindelijk ook in de problemen gaan komen met de onderdelen. Het is goed dat Leclerc in Canada kon terugkomen naar de vijfde plaats na zijn motorstraf. Hij staat wel wat achter in het kampioenschap maar het is nog lang niet klaar."