Grosjean komt met boek over horrorcrash: "Hele wereld heeft het over een wonder"

Afgelopen jaar kwam de Formule 1-carrière van Romain Grosjean met een klap ten einde. De Fransman beleefde in Bahrein zijn inmiddels bekende vuurbal-crash. Nu is het bijna een jaar later en lijkt Grosjean inmiddels herboren met een succesvol IndyCar-seizoen achter de rug.

De Fransman heeft nu besloten om een boek te schrijven over zijn heftige incident. Tegenover F1Only vertelt hij over het boek dat hij moet zijn vrouw schreef: "Hoe en waarom overleefde ik het? De eerste vraag kan ik makkelijk beantwoorden, de tweede minder. De gehele wereld heeft het over een wonder en ik moet dat stigma dragen."

Het boek van Grosjean gaat niet alleen over zijn vuurbal incident. De voormalig Haas-coureur praat ook nog over zijn jeugd, zijn familie en zijn Formule 1-loopbaan. Tegenwoordig gaat het Grosjean voor de wind. Hij kende een zeer succesvol in de IndyCar wat hem een transfer naar het topteam van Andretti opleverde.