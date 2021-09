Crash Giovinazzi zorgt voor rode vlag in VT2 Sotsji

De tweede vrije training is stilgelegd na een harde crash van Antonio Giovinazzi in bocht 9. De Italiaanse Alfa Romeo coureur verloor de macht over het stuur en vloog achterwaarts de muur in. Hij stapte ongeschonden uit zijn verwoestte bolide. Of hij verder in het weekend nog last heeft van de crash moet nog blijken.

RED FLAG 🚩



FP2 is halted after Antonio Giovinazzi hits the barriers at Turn 9



The drivers will return to the garages while the track is cleared #RussianGP #F1 pic.twitter.com/2kJPuaQCoA — Formula 1 (@F1) September 24, 2021

Eerder spinde ook Charles Leclerc op eenzelfde manier maar de Monegask kwam er in tegenstelling tot zijn Italiaanse collega ongeschonden vanaf. Hij had wel het geluk dan zijn teamgenoot Sainz hem op een haar na mistte.