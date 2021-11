Vasseur valt Giovinazzi niet af: "Ik heb nooit geklaagd over mijn coureurs"

Gisteren werd bekend dat Alfa Romeo voor volgend seizoen afscheid neemt van Antonio Giovinazzi. De Italiaan wordt vervangen door Guanyu Zhou en vertrekt zelf naar de Formule E. Het nieuws was geen verrassing, het hing al geruime tijd in de lucht dat Giovinazzi zijn heil ergens anders moest gaan zoeken.

Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur wil zijn huidige coureur echter niet publiekelijk afvallen. Hij spreekt met Motorsport.com: "Antonio is drie jaar bij ons geweest, met de nodige hoogtepunten maar ook dieptepunten. Ik heb nooit geklaagd over mijn coureurs en dat ga ik ook nu niet doen. Het is altijd mijn benadering geweest om dat niet via de media te doen maar privé."

Vasseur wil wel uitleggen waarom hij dit het juiste moment vond om voor een gloednieuwe coureur te kiezen. De Fransman wil dit wel verklaren: "Er komt een nieuwe uitdaging aan met nieuwe regels. We hadden het gevoel dat dit het perfecte moment was voor verandering."