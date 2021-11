Officieel: Zhou tekent bij Alfa Romeo

Het is officieel: Guanyu Zhou maakt volgend seizoen zijn Formule 1-debuut bij het team van Alfa Romeo. De Chinese coureur vervangt Antonio Giovinazzi en wordt de nieuwe teamgenoot van Valtteri Bottas. Zhou is de eerste Chinese coureur in de geschiedenis van de Formule 1.

De huidig Formule 2-coureur is zeer blij met zijn aankomend Formule 1-debuut. Op de site van de sport reageert hij op het nieuws: "Ik droomde vroeger over zo ver mogelijk komen in de sport waar ik zoveel passie voor heb en nu is de droom uitgekomen. Het is een privilege voor mij om mijn Formule 1-loopbaan te starten bij zo'n iconisch team. Nu is de droom realiteit."

Ook Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur is in zijn nopjes met de komst van Zhou: "Het is mij een genoegen om Guanyu Zhou te verwelkomen bij Alfa Romeo. Hij is een heel getalenteerde coureur zoals zijn resultaten in de Formule 2 laten zien. We kijken er naar uit om hem te helpen nog meer op te bloeien in de Formule 1."