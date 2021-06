Schumacher zelf "denkt niet na over volgend jaar" maar media doen dat wel: 'Mick naar Alfa Romeo'

Mick Schumacher zegt zich niet zo bezig te houden met waar hij volgend seizoen zijn loopbaan in de Formule 1wil voortzetten. De media zijn er wel druk mee en volgens de laatste roddels binnen de paddock zou Schumacher wel eens naar Alfa Romeo kunnen gaan.

Mick Schumacher was al voor hij bij Haas F1 werd geplaatst gelieerd aan het team waar nu Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi rijden.

Mick Schumacher wil er met journalisten niet over praten, want hij zegt in het "hier en nu" te leven. Vooruit plannen is nu nog niet van belang, zegt hij.

Schumacher zegt tegen verslaggevers: "Ik denk niet echt na over wat er volgend jaar gaat gebeuren. Eens kijken hoe het zich allemaal ontvouwt", zei de jonge Duitser.

Volgens Jos Verstappen, die vroeger met de familie Schumacher nog wel eens samen op vakantie ging, zou het team van Haas ook in 2022 een hele goede plek kunnen zijn voor de jonge zoon van Jos Verstappen's oud-collega en voormalige vriend Michael Schumacher.

"Ik denk dat ze volgend jaar meer steun van Ferrari zullen krijgen. Ik geloof echt dat er achter de schermen hard wordt gewerkt", zei de Nederlander.

"Al bij Haas zie je dat hij het veel beter doet dan Mazepin. Hij spint veel minder vaak en gaat veel beter met de druk om."

Wat er waar is van de verhalen dat Alfa Romeo de Duitser volgend jaar in hun auto heeft, dat valt alleen maar af te wachten. Schumacher zelf concentreert zich voorlopig op de eerste volgende race op de kalender, en dat de Grand Prix van Oostenrijk die komend weekend wordt verreden op de Red Bull Ring in Oostenrijk, nabij Spielberg.