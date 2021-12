Giovinazzi neemt revanche na 2022-ontslag: "Ik had echt veel lol!"

Antonio Giovinazzi is bezig met sportieve wraak nadat Alfa Romeo besloot om niet verder met hem te gaan voor 2022. In Saoedi-Arabië reed de Italiaan een zeer sterke kwalificatie en knalde hij zelfs door naar Q3. Hij kwalificeerde zich daarin als tiende, een prima resultaat.

Giovinazzi was zelf ook helemaal in de wolken met zijn prestatie. In een persbericht van zijn team kijkt hij terug: "Het was een fantastische kwalificatie en ik had echt veel lol! De auto was vandaag echt briljant. We wisten dat de mediums vandaag veel beter zouden zijn en we lieten dat eventjes zien in Q2."

Eigenlijk verloopt het gehele weekend al naar wens voor Giovinazzi. Hij heeft het vertrouwen gevonden en dat spreekt hij ook graag uit. "We hebben als sinds VT1 een sterke kwalificatie en we moeten deze snelheid nu gaan vasthouden. Misschien kunnen we met een beetje geluk ,dat missen we dit seizoen wel, een goed resultaat mee naar huis nemen."