Preview: gaan de De Vries en Frijns schitteren in 2022?

Vrijdagavond rond de klok van 18.00 start de eerste E-Prix van het nieuwe seizoen in Saudi-Arabië met regerend kampioen Nyck de Vries en Robin Frijns aan de start. In dit artikel alvast een vooruitblik met de belangrijkste informatie.



Het deelnemersveeld: De Vries verdedigt titel



Net als in 2021 zijn er opnieuw twee Nederlanders actief in de Formule E: De Vries en Frijns. De Vries gaat proberen om zijn titel met succes te verdedigen bij zijn team Mercedes -EQ. De voormalig F2-kampioen start niet met nummer één op zijn bolide, in tegenstelling tot wereldkampioen Max Verstappen in de Formule 1, maar met zijn eigen startnummer #17. Net als vorig seizoen is oud McLaren -coureur Stoffel Vandoorne zijn teamgenoot. Samen sleepten ze het eerste constructeurskampioenschap binnen voor de Duitse autofabrikant. Mercedes neemt na 2022 afscheid van de elektrische series.Frijns is opnieuw te bewonderen in de kleuren van Envision Racing, de renstal dat in 2021 nog door het leven ging als Virging Ening Racing. De Nederlander rijdt met het startnummer #4 en hoopt opnieuw een gooi te kunnen doen naar de wereldtitel.Bij de rest van het deelnemersveld zijn de nodige verschuivingen. Oliver Askew, bekend van de IndyCar, maakt zijn debuut, net zoals voormalig F1-coureur Antonio Giovinazzi en Dan Ticktum , die in 2021 nog in de Formule 2 uitkwam. Tom Blomqvist en Alex Lynn verlaten de sport en gaan hun rondjes rijden in de tegenhanger van de Le Mans Series, de IMSA in de Verenigde Staten. René Rast keert terug naar zijn oude liefde, de DTM. De Duitser won in deze klasse driemaal het kampioenschap. Voormalig FE-kampioen Lucas di Grassi maakte een transfer naar Venturi Racing, Maximilian Günther verruilde Andretti Autosport voor Nissan e.adams en Oliver Rowland ging weg bij Andretti Autosport en heeft een stoeltje bij het Indische Mahindra Racing.Ook bij de teams enkele veranderingen. Audi en BMW hebben afscheid genomen als fabrieksteam, maar leveren nog wel aandrijflijnen voor andere renstallen. en BMW-i Andretti Autosport is omgedoopt in Avalanche Andretti Formula E. Jaguar Racing heeft een nieuwe hoofdsponsor gestrikt, Tata Consultancy Services, en rijdt met de naam Jaguar TCS Racing.Hieronder alle teams en rijders op een rij:



Jakarta, Vancouver en Seoel nieuw op kalende r

De 20 coureurs reizen voor het FE-wereldkampioenschap opnieuw de hele wereld over. In de kalender van 2022 zijn enkele aanpassingen in vergelijking met het vorige seizoen. Zo zijn er races in Jakarta (hoofdstad van Indonesië), Vancouver (Canada) en Seoel (hoodstad van Zuid-Korea) toegevoegd aan het schema.



Er waren voor het nieuwe seizoen ook E-Prix' gepland in Kaapstad (Zuid-Afrika) en in China, maar die gaan niet door vanwege de coronapandemie. Valencia (Spanje) en Peubla (Mexico) zijn verdwenen van de kalender, terwijl de E-Prix in Mexico-stad weer terug is van een jaar weggeweest.



Hieronder het volledige schema:

R01: 28 januari 2022 – Diriyah (Saoedi-Arabië)

R02: 29 januari 2022 – Diriyah (Saoedi-Arabië)



R03: 12 februari 2022 – Mexico City (Mexico)



R04: 09 april 2022 – Rome (Italië)

R05: 10 april 2022 – Rome (Italië)



R06: 30 april 2022 – Monaco (Monaco)



R07: 14 mei 2022 – Berlijn (Duitsland)

R08: 15 mei 2022 – Berlijn (Duitsland)



R09: 04 juni 2022 – Jakarta (Indonesië)



R10: 02 juli 2022 – Vancouver (Canada)



R11: 16 juli 2022 – New York (Verenigde Staten)

R12: 17 juli 2022 – New York (Verenigde Staten)



R13: 30 juli 2022 – Londen (Verenigd Koninkrijk)

R14: 31 juli 2022 – Londen (Verenigd Koninkrijk)

R15: 13 augustus 2022 – Seoul (Zuid-Korea)

R16: 14 augustus 2022 – Seoul (Zuid-Korea)



Regels: nieuw kwalificatieformat



Vanaf dit jaar worden voorafgaand aan de kwalificatie de rijders verdeeld in twee groepen van elf, gebaseerd op de tussenstand in het kampioenschap. Beide groepen hebben tien minuten om een tijd neer te zetten. De top vier van beide groepen gaan door naar een knock-outfase, met vier kwartfinales, twee halve finales en een finale. De winnaar van de finale start vanaf pole position, terwijl de verliezer als tweede start. De verliezers van de halve finales starten als derde en vierde, waarbij hun tijd in deze ronde hun volgorde bepaalt. De verliezers van de kwartfinales starten vanaf de posities vijf tot en met acht, waarbij hun tijd in deze ronde hun volgorde bepaalt. De coureurs die niet doorgingen naar de kwartfinales nemen de overige posities in. Hierbij starten de coureurs die in de groep van de winnaar van de finale zaten vanaf de oneven posities en de coureurs uit de andere groep vanaf de even posities.



Tijdens de races wordt de tijd die onder een 'full course yellow' of achter de safety car plaatsvindt gecompenseerd. Voor elke minuut waarin de race is geneutraliseerd, worden 45 seconden opgeteld bij de 45 minuten die een race normaal gesproken zou duren. Wanneer een neutralisatie doorgaat tot, of plaatsvindt tijdens of na de veertigste minuut van de race, wordt er geen extra tijd aan de race toegevoegd. Daarmee hoopt de organisatie situaties zoals in Valencia in 2021 te voorkomen. In de slotfase van de Spaanse E-Prix vielen na een neutralisatie veel bolides stil vanwege lege accu's.



Puntenverdeling



Wedstrijd: De Formule E gebruikt dezelfde puntentelling als de Formule 1: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1

Er is ook een punt voor de snelste raceronde, mits de coureur in de top tien finisht.



Kwalificatie: De coureur met de snelste tijd in Q1 krijgt 1 punt. De rijder die pole scoort, krijgt 3 punten.



Race: Attack Mode en Fan Boost



Een E-Prix duurt 45 minuten plus één ronde. De coureurs doen voorafgaand aan de staande start geen opwarmronde, maar hebben een hele korte shakedown van enkele meters naar hun startpositie.



Vermogen: Tijdens een race hebben de coureurs in normale omstandigheden beschikking over 220 kW. Dat was in 2021 nog 200 kW.



Attack Mode: coureurs kunnen met deze modus extra 35kw inzetten om concurrenten in te halen. De Attack Mode kan geactiveerd worden op speciale plekken op de baan (meestal aan de buitenkant van een wijde bocht). Elke coureur moet verplicht de Attack Mode gebruiken. Hoe vaak de Attack Mode gebruikt moet worden, kan per wedstrijd verschillen. Meestal hebben de rijders de beschikking over twee Attack Modes die per keer maximaal vier minuten duren.



Fan Boost: De Formule E wil fans betrekken bij de races door het gebruik van de 'Fan Boost'. De fans kunnen vanaf zes dagen tot een kwartier voor de race stemmen op hun favoriete coureur. De rijders met de meesten stemmen, krijgen dan voor vijf seconden extra vermogen in het tweede gedeelte van de race.



Tijdschema E-Prix Saudi-Arabië



Donderdag 27 januari

15.55 Vrije training 1

Vrijdag 28 januari

11.25 Vrije training 2

13.30 Kwalificatie

18.00 E-Prix 1