Alfa Romeo-rijders knokken met gehele middenveld, blakend van zelfvertrouwen

Het team van Alfa Romeo heeft aangetoond met alle teams in het middenveld te kunnen knokken. Na degelijke resultaten in Monaco stappen Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi dit weekend in Bakoe met zelfvertrouwen in hun bolides.

Kimi Raikkonen benadrukt dat het leuk is om te zien dat zijn team vooruitgang boekt. "Het is leuk om te zien dat ons team sterker wordt tijdens elke race en ik hoop dat dit weekend weer een goede voor ons gaat zijn. Races in Bakoe kunnen behoorlijk chaotisch zijn en er is altijd een kans op een goed resultaat als wij ons werk op een goede manier doen."

De Fin vervolgt: "Wij weten wat ons te doen staat, namelijk het meeste halen uit elke sessie van vrijdag tot zondag. Wij hebben al laten zien dat wij met iedereen in het middenveld het gevecht aan kunnen gaan, dus laten we zien hoe het gaat."

Ook teamgenoot Antonio Giovinazzi staat te popelen om het stuurtje weer heen en weer te bewegen terwijl hij met zijn voeten een aantal cruciale pedalen bedient.

Giovinazzi vertelt enthousiast: "Bakoe is een van mijn favoriete circuits om te racen, ik houd er echt van. Ik heb hier een aantal fijne herinneringen uit mijn tijd in de GP2 en ik had hier ook een sterke zaterdag toen ik hier voor het eerst in een Formule 1-auto reed in 2019."

Succes in Monaco doortrekken

Giovinazzi vervolgt zijn verhaal: "Ik kwam die dag voor het eerst door naar het derde deel van de kwalificatie en ik zou het geweldig vinden om die prestatie dit weekend dunnetjes over te doen."

De jonge Italiaan blaakt van zelfvertrouwen nadat hij in Monaco een WK-punt wist te scoren. "Dat was een goed resultaat, zeker gezien hoe sterk wij in eerste instantie leken te zijn. Wij hebben er vertrouwen in dat wij die vorm nu mee kunnen nemen hier in Bakoe, zodat wij dat kunnen herhalen. Hopelijk blijkt uit onze resultaten welke vooruitgang wij hebben geboekt."

Teambaas Vasseur ook tevreden

Teambaas Vasseur zegt ook vol vertrouwen te beginnen aan het weekend in Azerbeidzjan. Vasseur: "Monaco was belangrijk, vooral op psychologisch vlak, aangezien wij eindelijk een weekend hadden waarin door domme pech onze vooruitgang niet verdoezelde. We zijn nog altijd wel een beetje teleurgesteld omdat wij weten dat wij zelfs nog hoger hadden kunnen uitkomen, maar het toont wel gewoon hoeveel potentieel wij nog over hebben."

Frederic Vasseur besluit: "Wij zijn er dan ook klaar voor om onze auto's naar het tweede kwalificatiedeel te brengen, en verder. Wij hopen op een goede race zodat wij wederom met een sterk resultaat huiswaarts keren."