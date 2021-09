Samenvatting F1 GP Rusland: Hamilton wint in nat Sotsji, sensationele tweede plaats Verstappen voor Sainz

Lewis Hamilton wint voor Max Verstappen en Carlos Sainz na een hectische laatste aantal ronden met veel regen in Rusland, Sotsji. Max Verstappen rijdt vanaf de twintigste plaats naar P2 tijdens de Grand Prix van Rusland.

Zeven ronden voor het einde gaat het regenen. Lando Norris leek de race te gaan winnen en gokte om buiten te blijven, terwijl de heren achter hem naar intermediates wisselden. De gok van Norris pakt verkeerd uit, hij verliest een overwinning en valt van het podium. De Brit in de McLaren komt in de problemen en glibbert en glijdt meermaals van de baan voordat hij de pitstraat bereikt.

Hamilton wint voor Verstappen, Sainz, Ricciardo, Bottas, Alonso, Norris, Raikkonen, Perez en Russell. Hieronder leest u ons live-verslag terug.

Live-verslag

Uitgangspunt

Uitgangspunt

Het belooft een spannende middag te worden. De liefhebbers van een intens titelgevecht hadden zich geen beter scenario kunnen bedenken als uitgangspunt voor de race in Sotsji, Rusland vandaag. Kampioenschapsleider Max Verstappen start de race van achteren en zal gaan aanvallen om zijn weg terug naar de top te vinden, terwijl Lewis Hamilton vanaf de vierde startplaats de race aanvangt. De twee heren verschillen slechts vijf WK-punten.

De Russische Grand Prix vormt in Sotji het toneel van de vijftiende aflevering in een tot noch toe sensationeel en uitermate spannend F1-seizoen 2021. Lewis Hamilton verzuimde om pole position te trainen in Rusland, omdat hij een foutje maakte bij het inrijden van de pitstraat. De Brit geeft toe dat het niet de druk is waaronder hij bezweek. Valtteri Bottas start vlak voor Max Verstappen na een motorwissel. Ook Ferrari's Charles Leclerc start achteraan het F1-veld. Bij afwezigheid van de toppers kunnen ook de wat mindere goden vandaag proberen hun slag te slaan in de straten van Sotsji.

Vier auto's moeten achteraan het veld aanvangen vanwege hun motor-penalty's. Max Verstappen, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, en Nicholas Latifi starten achteraan. Lewis Hamilton start als vierde. Hamilton zal wellicht flink kunnen toeslaan in het wereldkampioenschap, maar hij start tussen mannen die absoluut niets te verliezen hebben. Hamilton heeft daarentegen veel te verliezen en dus zal hij zich wellicht conservatief opstellen. De kleinste aanrijding kan enorm kostbaar voor hem uitpakken.

Fascinerende startopstelling

De run naar de eerste bocht is een lange rit, waarbij coureurs een slipstream van hun voorligger kunnen pakken. Lando Norris was dan weliswaar in de wolken met zijn eerste pole position, maar hij beseft dat Sotsji het minder ideaal is voor de polesitter vergeleken met andere circuits. In de paddock gaan verhalen rond dat Mercedes mogelijk ook Lewis Hamilton's Mercedes-krachtbron nog zou kunnen vervangen zodat ook hij achteraan zal moeten starten. Dat scenario lijkt echter niet aannemelijk, aangezien Hamilton vanaf de vierde starplek potentieel veel goed zou kunnen maken in zijn achterstand van 5 WK-punten ten opzichte van de Nederlandse Red Bull-rijder.

De FIA bevestigt de definitieve startopstelling:

#F1 - Final Starting Grid for the ___Escaped_link_61509385d4df4___ ⬇ pic.twitter.com/EPwnnLK1mj — FIA (@fia) ___Escaped_link_61509385d4df6___

Komt er regen uit die donkere luchten?

Donkere wolken hangen rondom het circuit. Lewis Hamilton krijgt voorafgaande aan de opwarmronde te horen van zijn team dat het weer "behoorlijk onvoorspelbaar zijn". Er zou mogelijk wat regen kunnen vallen aan het begin van de race. Bij Ferrari wordt verwacht dat het tijdens de zevende ronde kan gaan regenen. Bij McLaren wordt gezegd dat het wellicht een licht regenbuitje gaat zijn. Max Verstappen meldt tijdens de formatieronde dat zijn batterij leeg loopt: "Ik weet niet wat er aan de hand is", aldus de Limburger. "All good now", klinkt het even daarna.

Start van de race

Lewis Hamilton verliest plaatsen, Alonso schiet rechtdoor in eerste knik. Verstappen is Giovinazzi voorbij. Hamilton heeft het aan de stok met Ricciardo. Alonso is voor de beide heren de baan weer op gekomen. Ricciardo prikt hem erlangs en Hamilton sluit achter Alonso aan.

De top tien na doorkomst ronde 1: Sainz leidt voor Norris, Russell, Stroll, Ricciardo, Alonso, Hamilton, Perez, Ocon en Räikkönen. Hamilton komt voorbij aan Alonso. Na vier ronden is Verstappen zestiende, een ronde later pakt hij ook Nikita Mazepin. Als Verstappen per ronde een auto blijft inhalen, dan ligt hij in de vijftiende ronde op P1.

Verstappen in opmars naar voren

In de zesde ronde pakt Max Verstappen de zesde auto en niet de minste: Verstappen laat er weinig gras over groeien en haalt Bottas zonder enige aarzeling in voor de vijftiende plaats. Bottas biedt weinig weerstand. Verstappen nu op P14. Gasly maakt het leven voor Verstappen niet zuur: de Nederlander pakt in de dertiende bocht P13 in bocht 13 van het Russische circuit. Een ronde later is de Nederlander al voorbij aan Charles Leclerc voor P12. De Nederlander moet ontwijken in heftig momentje met Charles Leclerc die heftig beweegt tijdens verdedigen. De Ferrari schiet wijd bij de volgende bocht. De Nederlander vraagt zijn team of zijn voorvleugel goed is. Red Bull Racing bevestigt dat er geen schade aan de voorvleugel van Verstappen is. Na 12 ronden rijden ligt Verstappen dus op P12, Hamilton ligt op P6.

Lando Norris neemt de leiding

Lando Norris neemt de eerste positie over van Carlos Sainz. "I've got him", klinkt het over de boordradio van McLaren. Vanwege de pitstop van Sainz liggen beide oranje bolides op de eerste plaatsen in de race, Hamilton ligt dan derde. Verstappen pakt Vettel buitenom en verovert de negende positie.

Can we look again yet? 🙈 — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) ___Escaped_link_61509385d4df8___

De social media-beheerders van Aston Martin zitten met samengeknepen billen als Sebastian Vettel wordt geknipt en geschoren door Max Verstappen. De Nederlander is de snelste op de baan en lijkt nog altijd gelukkig op de harde banden waarmee hij van start ging. Verstappen noteert keer op keer de snelste raceronde.

Pikorde na twintig ronden racen

Norris leidt voor Ricciardo, Hamilton, Perez, Alonso, Verstappen, Leclerc, Vettel, Gasly, Bottas. Buiten de top tien rijden Sainz, Stroll, Russell, Giovinazzi, Ocon, Räikkönen, Schumacher, Latifi, Tsunoda en Mazepin.

Daniel Ricciardo komt in de 22ste ronde naar de pitstraat, maar zijn bandenwissel verloopt zeker niet vlekkeloos. Het duurt lang en Ricciardo tuimelt terug naar P13. Max Verstappen meldt zijn team via de boordradio: "Ik kan de auto niet keren", wellicht is er een probleem met het insturen van de bolide? Verstappen lijkt vast te zitten achter Fernando Alonso. Dat probleem had Lewis Hamilton ook tijdens de Grand Prix van Hongarije: de Brit kon toen elf ronden lang niet voorbij komen aan de Spaanse veteraan. Verstappen lijkt echter moeite te hebben om dicht aan de staart van Alonso te komen. Ondertussen maakt Verstappen zich via de boordradio druk om Hamilton, die voor Sergio Perez rijdt en daar een gaatje weet te trekken.

Hamilton en Verstappen maken pitstop

In de 27ste ronde komt Lewis Hamilton de pitstraat ingereden om te wisselen naar de medium-band. Max Verstappen doet hetzelfde. Verstappen komt als twaalfde de baan weer op en haalt George Russell in voor de elfde plaats. Hamilton rijdt op de negende plaats. In de 28ste ronde komt ook Lando Norris naar binnen om te wisselen naar de harde band.

Toto Wolff roept in de oren van Hamilton dat hij deze race kan winnen. Hamilton haalt Gasly in en klimt naar P5.

Na 31 ronden racen is de pikorde: Perez, Alonso, Leclerc, Norris, Hamilton, Gasly, Sainz, Stroll, Ricciardo en Verstappen. Buiten de top tien volgen Russell, Ocon, Räikkönen, Vettel, Bottas, Giovinazzi, Latifi, Tsunoda, Mazepin en Schumacher.

Schumacher valt uit

De laatst genoemde valt uit. Het team van Haas meldt dat er een probleem is met de auto. De zoon van de grote Michael Schumacher moet zijn bolide parkeren in de pitstraat en is de eerste uitvaller tijdens de Russische Grand Prix. Ondertussen noteert Hamilton de ene na de andere snelste ronde op P5. Charles Leclerc rijdt nog altijd op zijn harde banden, wellicht heeft hij wel erg lang door gereden met zijn banden, want hij wordt nog voordat hij de pitstraat opzoekt in de 36ste ronde al ingehaald door Lewis Hamilton die op schuift naar de vierde plaats. Perez en Alonso liggen voorop, maar hebben nog geen pitstop gemaakt. De twee zoeken in de 37ste ronde de pitstraat op om te wisselen naar de medium. Daarmee krijgt Lando Norris de leiding van de wedstrijd weer in handen. Hij rijdt voor Hamilton, Sainz, Ricciardo, Perez, Verstappen, Alonso, Stroll, Russell, Ocon, Raikkonen, Vettel, Leclerc, Bottas, Gasly, Latifi, Tsunoda, Giovinazzi en Mazepin.

Alonso dringt verstappen een plaats terug

Fernando Alonso is voorbij aan Verstappen. Daarmee valt de Nederlander terug naar P7. De Alpine rijdt op versere banden en pakt Verstappen op de DRS aan het einde van het rechte stuk. De opmars van Verstappen lijkt dus te stagneren, terwijl Lewis Hamilton de snelheid er dit deel van de race goed in heeft zitten. De Brit was na zijn pitstop erg te spreken over zijn tempo.

🔟 laps to go. Checo is P5 with much fresher rubber while Max is holding P7 👀 #RussianGP pic.twitter.com/Nbydo1oZ5d — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) September 26, 2021

Met nog minder dan tien ronden te gaan wordt er nog regen verwacht. Lewis Hamilton ligt 1,3 seconde achter Norris voor Sainz, Perez, Ricciardo, Alonso, Verstappen, Leclerc, Stroll en Russell.

Paraplu's op tribunes

Met nog zes ronden te gaan begint het te regenen en verschijnen er vanaf de vijfde bocht paraplu's op de tribunes. Lando Norris schiet wijd. Hij kan Hamilton nipt achter zich houden in het natte gedeelte. Norris lijkt de aansluitende Hamilton achter zich te kunnen houden. Hamilton zit in de DRS-afstand en zou kunnen toeslaan op het rechte stuk. Perez haalt Sainz in en klimt naar het podium.

Latifi gaat van de baan in bocht 7. Stroll gaat naar de pitstraat voor intermediates, net als Bottas. Hamilton wordt opgeroepen een pitstop te maken, maar hij rijdt nog even door. Norris wordt gevraagd wat hij denkt van een wissel naar de intermediates, maar hij roept luidkeels "nee!" Lewis Hamilton komt wel naar de pitstraat en wisselt naar intermediates evenals veel anderen achter hem dat ook doen. Charles Leclerc kiest ervoor om door te gaan in de hoop dat hij op de droge banden nog goed door de regen komt, in de hoop dat het geen ernstige bui zal blijken.

Norris gok, gokt verkeerd

Lando Norris blijft ook buiten en gokt hetzelfde als Leclerc. Via de boordradio zegt Mercedes tegen Hamilton dat Lando in de problemen komt als hij buiten blijft. Max Verstappen zegt dat het hevig regent. Lando Norris schiet meermaals naast de baan. Norris gokte en gokte verkeerd. Hij verliest de leiding en komt tot de conclusie dat ook hij een pitstop zal moeten maken voor de banden die water kunnen afvoeren. Hamilton pakt de leiding als Norris van de baan glibbert, Verstappen klimt naar P3. Ook Charles Leclerc komt zwaar in de problemen en glibbert van de baan op de slicks. Norris moet in de laatste ronde naar de pits en valt terug naar P6. Norris glibbert zelfs nog te wijd bij de pitsingang. Hij wordt door de wedstrijdleiding nog onderzocht voor dat moment: Norris overschrijdt namelijk de witte lijn bij het inrijden van de pitstraat. Hamilton wint in het Sochi's Olympic Park voor Verstappen en Sainz.

De Britse regerend wereldkampioen neemt de leiding in de WK-stand over van Max Verstappen. Hamilton heeft nu slechts een voorsprongetje van twee WK-punten ten opzichte van de Nederlander. Deze overwinning is de honderdste Grand Prix-overwinning in de loopbaan van de Britse Mercedes-ster.