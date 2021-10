Samenvatting VT1 Grand Prix Amerika: Verstappen komt bijna seconde tekort achter Mercedessen in Austin

Max Verstappen komt flink wat snelheid tekort ten opzichte van de beide Mercedessen in de eerste vrije training op COTA. Tijdens de eerste oefensessie voor de Amerikaanse GP doet de Limburger 0.932 seconde langer over een ronde op het circuit bij Austin, Texas.

Valtteri Bottas blijft Hamilton nipt voor. Beide Ferrari's rijden sneller dan Gasly en Perez. Norris, Giovinazzi en Kimi Raikkonen maken de top tien compleet. Van de tien snelsten reed alleen Perez zijn snelste ronde op de harde band. De rest kwam op het zachte rubber tot hun snelste tijd.

Start van de training

Bij een baantemperatuur van 30 graden en een buitentemperatuur van 26 graden Celsius begint de eerste training van de Amerikaanse Grand Prix onder een stralende zon. GPToday houdt dit live-verslag bij. Ververs deze pagina daarom met regelmaat om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op de baan.

Alonso valt stil: rode vlag

In de eerste minuten komen direct veel coureurs de baan op. Alonso parkeert zijn Alpine naast de baan bij de twaalfde bocht. De bolide klinkt niet helemaal jofel. Onder de bolide lijkt er behoorlijk wat vloeistof te lekken. De sessie wordt stilgelegd met een rode vlag, terwijl de Alpine wordt geborgen.

Als de training daarna alsnog op gang komt en de coureurs een tijd op de klokken hebben gereden, prijkt de naam van Lewis Hamilton bovenaan de tijdentabel. Max Verstappen heeft in eerste aanleg zo'n twee tienden langer nodig om rond te komen over het circuit. Bottas komt dan zes tienden tekort op Hamilton. De beide Mercedessen noteren de ronde op de zachte rubbers van Pirelli. Verstappen rijdt ook op de zachte rubbers in die eerste fase van de training, terwijl zijn teamgenoot op de harde Pirelli's rijdt. Charles Leclerc probeert het op de medium-rubbers

Het team van Alpine stelt dat Alonso zijn auto uit voorzorg heeft geparkeerd.

Red flag, and it’s for us. Fernando stopped the car as a precaution. We’re currently investigating what the issue is.



Session restarted, Esteban is on track and currently P4. #USGP — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) October 22, 2021

Leclerc spint

Charles Lecerc spint en graaft de Ferrari diep in het grind. De hobbels in de baan zouden daaraan hebben bijgedragen, blijkt uit het radioverkeer tussen de Monegask en de Italianen in de pitbox. Het team van Mercedes geeft aan dat Valtteri Bottas een gridstraf van vijf plaatsen zal incasseren vanwege het wisselen van motoronderdelen.

De negende bocht blijkt een lastige bocht waar veel coureurs de baan eigenhandig breder willen maken dan wordt getolereerd door de wedstrijdleiding. Ook Sebastian Vettel gaat er te wijd, de snelste tijd wordt hem afgenomen. Ook in bocht 19 gelden er baanlimieten die gerespecteerd zouden moeten worden, zo maak de FIA duidelijk.

Verstappen noteert voorlopig snelste tijd

Met nog een half uur te gaan noteert Max Verstappen de voorlopig snelste tijd. Hij rijdt een 1:36049. Hij is op dat moment sneller dan Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Sergio Perez, Lando Norris, Valtteri Bottas, George Russell, Esteban Ocon, Lance Stroll en Daniel Ricciardo. Fernando Alonso klimt in zijn Alpine, het lijkt er dus op dat de Spaanse coureur alsnog in actie kan komen in Austin.

Mazepin van de baan

Met nog 17 minuten te gaan in deze eerste oefensessie rijdt Lando Norris een vlakke kant op zijn voorband. Nikita Mazepin spint van de baan als hij de controle verliest over zijn Haas-bolide. De Russische coureur schaaft met grote vaart over het grind waar hij tot stilstand komt. Met veel geluk kan hij dan alsnog zelfstandig zijn weg terug naar de pits vervolgen. De Haas-coureur staat stijf onderaan en komt voorlopig ruim drie seconden tekort op Mick Schumacher. Valtteri Bottas noteert de voorlopig snelste tijd, terwijl hij in zijn ronde toch een slippertje weet te voorkomen en dus geen ideale ronde lijkt te rijden.

Pikorde met nog vijftien minuten te gaan: Bottas, Hamilton, Verstappen, Leclerc, Sainz, Perez, Norris, Russell, Ocon, Stroll, Vettel, Räikkönen, Ricciardo, Latifi, Gasly, Tsunoda, Giovinazzi, Alonso, Schumacher en Mazepin.

Kimi Raikkonen spint vlak voor het vallen van de vlag van de baan. De beide Alfa Romeo's lijken sterk voor de dag te komen: de bolides noteren tijden binnen de top tien. Ook George Russell lijkt snel. Opvallend is dat beide McLarens de gang er nog niet lijken te hebben: de oranje bolides uit Woking acteren voorlopig buiten de top tien.

Uitslag eerste vrije training hier beneden: