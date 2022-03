Ferrari-reserve Giovinazzi krijgt mogelijk stoeltje van Mazepin

Antonio Giovinazzi zit dit jaar op de reservebank. De Italiaan reed de afgelopen jaren in de Formule 1 voor Alfa Romeo als Ferrari-protegé maar is dit jaar zonder stoeltje. Het team uit Maranello heeft hem gecontracteerd als reservecoureur maar daar zou spoedig alweer verandering in kunnen komen, omdat hij nadrukkelijk in verband wordt gebracht met het Haas-stoeltje van Nikita Mazepin.

Mazepin's plaats op de grid is twijfelachtig na de Russische invasie in Oekraïne. Haas heeft nog niet bekendgemaakt of Uralkali bij de volgende test, die op 10 maart in Bahrein begint, weer in de auto zal zitten. Als Mazepin niet in de auto zit blijven er grote vraagtekens: betekent dit dat de sponsordeal ongeldig is verklaard en vernietigd, en wat betekent dat voor Mazepin en zijn plaats binnen het team?

De Russische coureur wordt gesteund door Uralkali, een Russisch bedrijf dat eigendom is van zijn vader Dmitry en dat betaalt voor zijn Formule 1-stoeltje. Tijdens de test in Barcelona gaf Haas-teambaas Guenther Steiner toe dat de toekomst van Mazepin moet worden opgelost. Hij zei: "Er zijn regeringen bij betrokken en ik heb geen macht over hen en we moeten zien hoe de situatie in Oekraïne zich ontwikkelt."

Fittipaldi

Steiner reageerde dat als Mazepin om welke reden dan ook niet kan rijden, Pietro Fittipaldi als eerste gebeld zou worden of hij in kan stappen. De Amerikaan met beroemde Braziliaanse opa die ook F1 reed, maakte eind 2020 zijn debuut toen Romain Grosjean twee races moest missen.

Experts in de paddock speculeren nu dat Fittipaldi weliswaar door Steiner wordt genoemd, maar dat hij misschien niet hun enige optie is. Volgens de Italiaanse editie van Motorsport.com zou Ferrari-reservecoureur Giovinazzi kunnen invallen.

De 28-jarige Italiaan rijdt momenteel in de Formule E met Dragon/Penske, maar heeft een clausule in zijn contract die hem toestaat terug te keren naar de Formule 1 als er een stoeltje vrijkomt. Die kans is nu erg waarschijnlijk vanwege de steun die hij heeft van Ferrari, zeker gezien de situatie waarin Haas verkeert.

Giovinazzi heeft bovendien meer F1-ervaring dan Fittipaldi: hij reed 62 races en scoorde 21 punten.