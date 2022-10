Steiner duidelijk over crashende Giovinazzi: "Niet fantastisch"

Naast een viertal rookies kwam gisteren ook Antonio Giovinazzi in actie tijdens de eerste vrije training in Austin. De Italiaan mocht instappen bij het team van Haas maar hij ging vrijwel direct de fout in door te crashen. Haas-teambaas Günther Steiner was niet bepaald tevreden met het werk van Giovinazzi.

Giovinazzi reed tot vorig seizoen voor het team van Alfa Romeo in de Formule 1. De Italiaan verloor echter zijn stoeltje bij het team en hij fungeert dit jaar als reserve bij Ferrari. Vanzelfsprekend aast Giovinazzi op een stoeltje voor 2023, aangezien Haas met Ferrari-motoren rijdt is deze stap logisch. Met zijn crash in de eerste training gooide de langharige Italiaan zijn eigen glazen in.

Koppeling

Giovinazzi moest vrijwel de gehele sessie missen door de opgelopen schade. Hij bracht de auto stapvoets terug in de garage en na afloop sprak teambaas Steiner zich uit bij Sky Sports: "Ik voel me goed want de auto kan weer in actie komen in de tweede training. Toen hij uit de muur probeerde te komen raakte de koppeling oververhit. We kunnen dan geen risico nemen door hem niet te vervangen."

Niet fantastisch

De tweede training was belangrijk voor Haas en voor Steiner was het dan ook van belang dat de auto weer in orde was. De Italiaanse teambaas legt het uit: "Als je een probleem hebt kan je die tweede training niet rijden. We hebben de eerste training al gemist. We moeten de auto dus repareren, de voorvleugel en de sidepod waren beschadigd. Maar het is natuurlijk niet fantastisch als je in je derde rondje de auto in de muur parkeert."