Giovinazzi kijkt uit naar thuiswedstrijd: "Racen in je thuisland is een speciale beleving"

Er waren seizoenen dat je struikelde over de Italiaanse coureurs. Dit jaar is er echter maar 1 coureur die de race op Monza zijn thuisrace mag noemen: Antonio Giovinazzi. De Italiaanse Alfa Romeo coureur heeft er zin in om zijn kunstjes voor het thuispubliek te vertonen.

Op de teamsite van Alfa Romeo kijkt Giovinazzi vooruit naar de wedstrijd in Monza: "Racen in je thuisland is altijd een speciale beleving en om dat te doen voor de fans in Monza zal het alleen maar beter maken. We hebben afgelopen week gezien dat supporters voor een geweldige sfeer kunnen zorgen en ik hoop dat dat hetzelfde zal zijn in Monza dit weekend."

Het zal de tweede keer zijn dat Giovinazzi zijn kunsten mag tonen aan de Tifosi. In 2020 zat er immers door de coronapandemie geen publiek op de tribunes rondom het historische circuit van Monza. In 2019 was dat publiek er wel en Giovinazzi herinnert zich dat als de dag van gister: "Ik herinner me de race in 2019 en dat is een van de hoogtepunten van mijn carrière. Dus ik hoop een vergelijkbaar resultaat neer te zetten als we de baan weer op gaan." Giovinazzi werd in 2019 negende op Monza. Dat was tot dan toe zijn beste resultaat. In Brazilië van datzelfde jaar verbeterde hij zichzelf echter weer door als vijfde over de lijn te komen.

Het is nog ernstig de vraag of er nog een Italiaanse Grand Prix in zit voor de coureur uit Martina Franca. De Alfa-coureur is namelijk nog lang niet zeker van het stoeltje voor volgend seizoen. Een sterke prestatie op Monza kan er misschien nog verandering in brengen.