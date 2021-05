Alfa Romeo achterhaalt oorzaak voor lege band bij pitstop Giovinazzi

Alfa Romeo-coureur Antonio Giovinazzi had het geluk niet aan zijn zijde tijdens de Grand Prix van Spanje van afgelopen zondag. De Italiaan nam als eerste de gok om tijdens de vroege safety car-periode een pitstop te maken, maar die stop liep helemaal in het honderd doordat een van de banden die op zijn auto gemonteerd zouden worden al leeg was.

Een bizar probleem, en Alfa Romeo is er inmiddels achter hoe dat kwam. Het ventiel van de band was al in de pitbox beschadigd geraakt. Engineer Xevi Pujolar: "Het was een operationeel probleem, bij het klaarzetten van de banden is het ventiel van een van de banden beschadigd. We houden de banden via een systeem in de gaten en aan het begin van de race was alles nog in orde, maar op een of andere manier is er een paar ronden voor de pitstop van Antonio toch iets mis gegaan."

Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg Giovinazzi op weg naar de achterkant van het veld achter de safety car ten onrechte waarschuwingssignalen op zijn dashboard te zien. Pujolar vervolgt: "We staan in contact met de FIA (internationale autosportbond, red.) om uit te vogelen waarom dat probleem bij ons de kop opstak. Het is zonde, want we verloren een set banden en het verpestte de race van Antonio, omdat hij achter verkeer terechtkwam en daar veel tijd verloor."

Giovinazzi baalde na afloop dan ook als een stekker. "Na dat moment bij die pitstop was mijn race naar de vaantjes. Er gebeurde vooraan ook niets meer. Die set banden konden we niet meer gebruiken, dus we waren een set mediums kwijt. Gewoon een klote race. Als je er niet bent, weet je nooit wat er had kunnen gebeuren. De snelheid was niet verkeerd, maar we verspeelden de race vrij vroeg in de wedstrijd al."