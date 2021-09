Giovinazzi na crash: "Het ging niet zo slecht"

Het leek een rustige middag in Sotsji te worden totdat Alfa Romeo-coureur Antonio Giovinazzi zijn bolide in de muur parkeerde in bocht 9. Het leek de goede kant op de gaan voor de Italiaan maar zijn vrijdag werd dus beëindigd door zijn knuffel met de muur.

Op de site van Alfa Romeo bespreekt de Italiaan zijn vrijdag. Hij vond het in eerste instantie allemaal wel redelijk gaan: "De sessies gingen wel redelijk totdat het incident plaats vond. Vrije training een ging niet zo slecht en in de tweede training verbeterde we ons, over het algemeen een goede start."

Hij kijkt ook nog eventjes terug op wat er nou precies verkeerd ging: "De wind was nogal sterk en ik kreeg een beetje onderstuur aan de buitenkant van de bocht, ik raakte het kunstgras en verloor de achterkant. Morgen is weer een andere dag, we moeten kijken wat het weer doet en verder gaan met ons werk."

Giovinazzi doet zichzelf wellicht geen plezier; juist door de gridstraffen van Verstappen en Leclerc zal hij willen toeslaan in Rusland dit weekend. Er wordt veel regen verwacht komende dagen, dus wellicht kan de Alfa Romeo-coureur alsnog zijn slag slaan op het Russische asfalt.