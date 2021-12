Vasseur ziet hype omtrent Zhou: "Hebben afgelopen week meer sponsors gebeld dan in de afgelopen 25 jaar"

Afgelopen maand werd bekend gemaakt dat Guanyu Zhou aankomend seizoen zijn debuut gaat maken bij het team van Alfa Romeo. Zhou wordt de eerste Chinees ooit in de Formule 1 en dat zorgt voor veel aandacht. Ook financieel gezien is dit interessant voor het Zwitserse team.

Teambaas Frédéric Vasseur zal dit feit zeker niet ontkennen. Toch is geld volgens Vasseur niet de reden van de komst van Zhou. Bij Motorsport-Magazin spreekt hij zich uit: "Het is duidelijk dat er wat support is maar dat is niet wat Zhou ons brengt. Ik denk dat er een grote hype is. Het is een enorme kans voor het bedrijf. In de afgelopen paar weken hebben er meer sponsors gebeld dan in de afgelopen 25 jaar."

Balans

Maar de financiële boost is geen aanleiding voor Zhou om achterover te gaan leunen. Vasseur is er heel duidelijk over: "Voor mij werkt het als Zhou zich laat zien op de baan. Het draait altijd om een bepaalde balans. Als je kijkt naar wat hij nu doet in de Formule 2, dan ben ik ervan overtuigd dat hij hetzelfde kan doen in de Formule 1."

Bottas

Zhou zal volgend jaar Antonio Giovinazzi opvolgen bij het team. Hij treft Valtteri Bottas als teamgenoot. De Fin vertrekt bij Mercedes en is de opvolger van zijn vertrekkende landgenoot Kimi Räikkönen.