'Ook Giovinazzi komt in actie tijdens Alpine-test'

Het is algemeen bekend dat het team van Alpine op zoek is naar een geschikte tweede coureur voor het aankomende seizoen. De Franse renstal heeft een zitje over aangezien Fernando Alonso het team gaat verlaten en Oscar Piastri het zitje ontkende. Later deze maand gaan ze een paar gegadigden uittesten.

Het gaat de afgelopen dagen veelvuldig over een test van Alpine op het circuit van Boedapest. Op de Hungaroring zullen meerdere coureurs plaatsnemen achter het stuur van de wagen van vorig seizoen. Alpine-junior Jack Doohan, Nyck De Vries en Indycar-coureur Colton Herta zullen allemaal in actie komen. Herta's deelname is vooral een soort vriendendienst richting Red Bull. Men wil Herta aankomend seizoen immers onderdak bieden bij AlphaTauri.

Het lijkt er nu op dat er nog een opvallende naam gaat deelnemen aan de test op de Hungaroring. Volgens Motorsport.com gaat namelijk ook Antonio Giovinazzi veel meters maken. De Italiaan reed vorig seizoen in de Formule 1 voor Alfa Romeo en fungeert dit jaar als Ferrari-reserve. Afgelopen weekend in Monza kwam hij in de eerste vrije training in actie voor het team van Haas.