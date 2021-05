Ferrari-coureurs zetten Hamilton en Verstappen op 4 tienden tijdens tweede vrije training voor de Grand Prix van Monaco

Charles Leclerc heeft de snelste tijd op de klokken gereden tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Monaco. Daarmee is hij zijn teamgenoot Carlos Sainz net voor. De Ferrari's zijn sneller dan Lewis Hamilton en Max Verstappen. De top-tien wordt compleet gemaakt door: , Valterri Bottas, Lando Norris, Pierre Gasly, Sergio Perez, Antonio Giovinazzi en Sebastian Vettel.

Start van de training

Als groene lampen aangaan aan het einde van de korte pitstraat van Monaco, rijdt Carlos Sainz als eerste de baan op. Hij wordt gevolgd door der rest van het veld aangezien iedereen zoveel mogelijk tijd op de baan zal willen spenderen.

Charles Leclerc kan weer in actie komen nadat hij alleen een outlap kon rijden tijdens de eerste training waarna hij met versnellingsbak problemen vooral aan de zijlijn stond. Als hij voor het eerst een snelle tijd op de klokken wil zetten, komt hij echter in de laatste twee bochten in een batterij aan auto's terecht, aangezien iedereen de baan op is gegaan ontstaat er een soort file voor start/finish.

Verschil Verstappen versus Hamilton is eventjes niet te meten

Na zo'n tien minuten rijden in de tweede training blijkt hoe dicht het op elkaar zit: een unieke situatie doet zich voor als Max Verstappen en Lewis Hamilton exact unieke tijden op de klokken zetten: het verschil is niet meten. Beide coureurs rijden op dat moment op de medium-band een tijd van 1:13.499

Mercedes komt op stoom

Hamilton laat er geen gras over groeien en trekt de tijden verder naar beneden waardoor hij de eerste plaats niet langer hoeft te delen met de Nederlander: 1:12.772, Verstappen komt daar voorlopig vier tienden op tekort. Verstappen klaagt over onderstuur op zijn Red Bull Racing. De Nederlander testte in de eerste training nog met verschillende voorvleugels op zijn Red Bull Racing.

Kusje van Tsunoda

Yuki Tsunoda is voor het eerst in het prinsdom en heeft nog nooit een meter geracet op dit stratencircuit. Met nog zo'n 40 minuten te gaan staat hij op de 18e plaats en kust de 20-jarige Japanner de vangrails bij het uitkomen van het zwembad. Hij meldt de touché aan zijn team en komt naar binnen om te laten kijken of er schade is aan de rechterachterkant van zijn AlphaTauri.

Nicholas Latifi maakt een fout in de hairpin: hij staat stil op de baan en heeft de vangrails zacht geraakt. Hij rijdt een paar meter achteruit en kan zijn weg naar de pitstraat vervolgen. Lewis Hamilton gaat hard over de hoge kerbstone in de chicane en komt driftend de bocht uit, zo valt in een slomotion te zien. De Britse zevenvoudig wereldkampioen weet zijn auto daarbij vakkundig uit de muur te houden. Sebastian

De tranen van Sebastian Vettel

Vettel maakt excuses aan zijn team dat hij de gang er eventjes niet in heeft, want hij heeft iets in zijn ogen. Hij zal in de pitstraat even flink in de ogen willen wrijven en zijn weg willen vervolgen. Dat doet hij echter niet: hij zet de zevende snelste tijd op de klokken en geeft dan bij zijn team nogmaals aan dat hij flink last heeft van zijn ogen. Hij kan er gelukkig wel om lachen, want hij maakt een grapje dat hij blijkbaar nogal emotioneel is.

Het foutje van Tsunoda heeft grotere gevolgen dan hem lief is, zo blijkt zo'n twintig minuten voor het einde. Zijn auto staat op de bokjes, er zitten geen wielen op en zijn monteurs sleutelen rustig aan de bolide terwijl de Japanner zelf niet te zien is in zijn pitbox. Tsunoda had juist graag zo veel mogelijk achter het stuur gezeten aangezien hij hier tot vandaag nog nooit een meter had gereden. Het heeft er alle schijn van dat hij niet meer in actie gaat komen tijdens deze training en dat is een tegenvaller aangezien hij graat zijn twintigste snelste tijd had willen aanscherpen.

Veel rondetijden worden afgenomen omdat coureurs de baanlimieten overschrijden in bocht tien.

Mick Schumacher raakt de muur

Mick Schumacher raakt de muur bij het casino en beschadigt daarmee zijn rechter achterwiel. Langzaam moet hij terug naar de pitstraat, waarbij hij een langdurige gele vlag veroorzaakt terwijl de klok doortikt. Geen van de coureurs kan op dat moment een snelle tijd verbeteren, terwijl bijna iedereen op de rode banden rijdt. Schumacher parkeert zijn auto bij de inham bij het uitkomen van de tunnel, waardoor er minder schade zal ontstaan aan zijn auto en de gele vlag weer verdwijnt.

Code rood

Wellicht dat de auto van Schumacher toch op een gevaarlijk punt staat, wordt de sessie afgevlagd met een rode vlag. Een andere mogelijkheid is dat er teveel schade zou zijn aan de vangrails. De teams hadden graag hun tijd nog aangescherpt en proefstarts gemaakt, maar daartoe is geen mogelijkheid.