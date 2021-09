Robert Kubica tempert verwachting Monza in het geval hij weer invalt: "Sprintrace wordt zwaar"

Robert Kubica viel afgelopen weekend in voor de na een positieve coronatest afwezige Kimi Raikkonen. Het is nog maar de vraag of de Fin kan deelnemen aan de Italiaanse Grand Prix: Räikkönen zal minimaal twee keer negatief moeten testen op corona.

De Grand Prix van Nederland was een fysiek zware race voor invaller Robert Kubica. Als de reservecoureur van Alfa Romeo ook komend weekend moet instappen bij het Zwitserse team, verwacht de Pool een zwaar weekend. Kubica raakte jaren geleden zwaargewond bij een rallycrash en mist sindsdien kracht in één van zijn armen.

Kubica geeft toe: "Ik was helemaal niet klaar voor Zandvoort, dus ik zou beter voorbereid zijn op Monza. Er is echter een ander format op Monza met de kwalificatie op vrijdag en zou graag zoveel mogelijk tijd achter het stuur doorbrengen voordat ik mij kwalificeer."

Kubica lag achter op het tempo van teamgenoot Antonio Giovinazzi die zijn Alfa Romeo zelfs in de top tien wist te kwalificeren. "Ik weet waar mijn problemen mee te maken hebben, maar het team en ik hebben er nooit aan gewerkt om ze op te lossen. Ik ben de reservecoureur en de belangrijkste prioriteit binnen het team ligt bij de coureurs. Ik probeer de problemen ook niet op te lossen, omdat we zijn een klein team en ik vind dat alle middelen op de belangrijkste coureurs moeten worden gericht om hun snelheid te optimaliseren."

En dus denkt Kubica dat F1's tweede proef van het format met een sprintrace komend dit weekend in zijn nadeel zal zijn op Monza. "Als ik in Monza rijd, heb ik slechts een uur om te trainen. Het zal niet makkelijk worden, maar in Zandvoort heb ik laten zien dat ik met mijn hoofd kan werken. In mijn situatie is het beter om een ​​paar tienden te verliezen dan te proberen iets onmogelijks te bereiken. Er bestaan geen wonderen in de Formule 1. Het is gewoon onmogelijk om achter het stuur te kruipen en meteen je snelheid te tonen."

In Zandvoort eindigde Kubica slechts één positie achter zijn als veertiende gefinishte teamgenoot Antonio Giovinazzi.