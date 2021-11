Vasseur gooit met modder naar Giovinazzi: "Niet onder de indruk van deze houding"

Deze week werd bekend dat Antonio Giovinazzi de Formule 1 na dit seizoen gaat verlaten. De Italiaan krijgt geen nieuw contract bij Alfa Romeo en wordt volgend seizoen vervangen door het Chinese talent Guanyu Zhou. Het vertrek hing al eventjes in de lucht maar toch reageerde Giovinazzi gepikeerd op het nieuws.

In een heel duidelijke post op social media was de Italiaan heel erg direct. Hij schreef het volgende: "De Formule 1 draait om talent, de auto's, het risico en snelheid. Maar als geld regeert kan het ook zeer meedogenloze wereld zijn zijn."

La @F1 è talento, macchina, rischio, velocità. Ma sa anche essere spietata, quando a dettarne le regole è il denaro.

Io credo nelle piccole e grandi vittorie raggiunte grazie ai propri mezzi.

Questa è stata la mia prima foto su una F1, l’ultima non è ancora stata scattata 💪 pic.twitter.com/Tm5bgIteN5 — Antonio Giovinazzi (@Anto_Giovinazzi) November 16, 2021

Niet onder de indruk

De digitale woorden van Giovinazzi vielen niet bepaald lekker bij zijn huidige teambaas Frédéric Vasseur. De Fransman sprak zich uit bij Autosport: "Eerlijk gezegd ben ik niet onder de indruk van deze houding. Ook omdat het team hem de kans heeft gegeven om drie seizoenen in de Formule 1 te rijden. Alfa Romeo heeft hem de kans gegeven om drie seizoenen in de Formule 1 te rijden. Vrachtladingen aan coureurs zouden er van dromen."

Nieuwe uitdaging

Giovinazzi hoeft zich in ieder geval niet lang te vervelen, de Italiaan heeft een contract getekend in de Formule E. Vasseur vindt dan ook dat zijn huidige coureur zich in de toekomst daarop moet focussen: "Nu krijgt hij andere uitdagingen. Hij zal het goed willen doen in die andere uitdagingen en misschien komt hij in de toekomst terug in de Formule 1. Maar het is een kleine wereld en we moeten professioneel blijven."