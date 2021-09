Wie wordt de nieuwe teamgenoot van Valtteri Bottas?

Sinds vandaag is het officieel: Valtteri Bottas is in 2022 Alfa Romeo coureur. Wie zijn teamgenoot bij het Zwitserse team gaat worden is vooralsnog onduidelijk. Er liggen namelijk meerdere kapers op de kust.

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Auto, Motor und Sport heeft Alfa Romeo namelijk meerdere opties. De naam van de Nederlander Nyck de Vries valt veelvuldig. In Zandvoort was de Vries regelmatig te zien bij Alfa-teambaas Fred Vasseur. Het team zelf zou graag Alexander Albon inlijven maar de Thai zou zelf graag naar Williams gaan.

Volgens het Duitse blad zou Ferrari heel graag zien dat Antonio Giovinazzi nog een jaartje in de Alfa mag rijden. Maar of dat gaat gebeuren is nog niet zeker. En dan zingt er ook nog de naam van Nico Hülkenberg rond. De naam van de Duitser viel de afgelopen maanden bij het team.

Dan is er nog een naam. Dat is een verrassende, namelijk die van de jonge Fransman Théo Pourchaire. Hij rijdt momenteel in de Formule 2 waar hij in zijn debuutseizoen redelijk presteert. Vorig jaar werd hij tweede in de Formule 3 en daarnaast is hij ook onderdeel van het juniorenprogramma van Sauber. Pourchaire heeft recent al een test afgewerkt voor Alfa Romeo en presteerde daar naar behoren. Nu gaat het afwachten worden wie van deze namen de nieuwe teamgenoot van Bottas gaat worden.