Le Mans: Ferrari stoot Toyota van troon na episch gevecht, Catsburg wint in GT

De #51 Ferrari AF Corse heeft de hegemonie van Totoya doorbroken en 100 jaar na de eerste editie de winst geclaimd tijdens de 91ste 24 uur van Le Mans.

Voormalig F1-coureur Antonio Giovinazzi, James Calado en Alessandro Pier Guidi bestuurden de rode hypercar- bolide en zorgden voor de eerste zege in naam van Ferrari sinds 1964 en de eerste triomf met een Ferrari-auto sinds 1965.

De strijd tussen Ferrari en Toyota was absoluut om van te smullen. Urenlang zaten beide automerken dichtbij elkaar. Elke keer misstap zou fataal zijn in soms listige en natte omstandigheden, zoals te zien in onderstaande beelden.

De Scuderia had na meer dan driekwart racen een redelijke voorsprong opgebouwd naar nummer twee Totoya. Maar met 5 uur en twintig minuten nog voor de boeg kreeg de Ferrari issues bij een pitstop. Hier verloor het team veel tijd mee en de Toyota kwam zelfs tijdelijk terug aan kop.

Leader change! 😱

The #51 refused to start to leave the pit lane and Sébastien Buemi took the opportunity to glide past in the Toyota #8.

Toch nam de #51 Ferrari-machine het heft snel weer in handen en sloeg opnieuw een gaatje. Het verschil bleef bungelen tussen de 10 en 20 seconden.

Lead change! @FerrariHypercar now in P1️⃣

Pier Guidi just gets ahead of Buemi's #8 Toyota. What a fight!

De #8 Toyota reed een foutloze wedstrijd en bleef op de hielen van de Ferrari. Maar met één uur en 43 minuten op de klokken brak de Toyota van achteren uit bij Amage - een langzame knik naar rechts - en kwam in aanraking met de barrière. Het duurde even voordat de Japanse auto weer in de goede richting stond. De Toyota moest voor reparaties naar binnen.

Drama! The #8 in second place, edging up behind the Ferrari #51, has hit the barrier at Arnage!

Ferrari kon met anderhalf uur op de klok alleen nog van zichzelf verliezen. De Scuderia had namelijk na de fout van de concurrent meer dan 3 minuten voorsprong - bijna een ronde. Pech bleef echter uit en hierdoor won Ferrari het algemeen klassement, zestig jaar na dato.

Nicky Catsburg zorgde voor een Nederlands feestje door eerste te worden in de GT-klasse met Corvette Racing. Samen met Ben Keating en Nicolas Varrone kwam de nummer #33 als eerste in deze categorie over de finish. Voor Catsburg is het zijn eerste overwinning in de beroemdste 24-uursrace na een tweede plek in 2021. ORT by TF in een Aston Martin Vantage AMR. De derde plek werd ingevuld door het Britse GR Racing in een Porsche 911.

De beste geklasseerde Nederlander was Renger van der Zande. De IMSA-coureur greep naast het podium in het algemeen klassement en werd vierde in de hypercar van Cadillac Racing. De derde plek ging naar de tweede hypercar van Cadillac die werd bestuurd door Earl Bamber, Alex Lynn en Richard Westbrook.

In de LMP2 was het razendspannend tot het eind. De winnaar Interpol European Competition met Albert Costa, Fabio Scherer en Jakub Smiechowski won deze categorie uiteindelijk met iets minder dan 20 seconden voorsprong op Team WRT. Derde werd de formatie van Duqueine Team.