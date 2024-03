Ferrari laat Giovinazzi Formule 1-meters maken

Het team van Ferrari gebruikt deze dagen om hun reserves en junioren de kans te geven achter het stuur van een Formule 1-bolide. De Italiaanse renstal heeft er vandaag voor gekozen om een opvallende naam een kans te geven achter het stuur van de F1-75.

Gisteren maakte kersvers Formule 1-coureur Oliver Bearman veel meters op Fiorano, het privécircuit van Ferrari. De Italiaanse renstal laat vandaag voormalig Formule 1-coureur en huidig reservecoureur Antonio Giovinazzi meters maken tijdens de zogenaamde 'previous car test'. Giovinazzi reed in het verleden voor Alfa Romeo in de Formule 1 en vandaag de dag is hij fabriekscoureur voor Ferrari in de Hypercar-klasse in het WEC.