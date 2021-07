Ecclestone ziet overstap van Schumacher naar Alfa Romeo wel zitten

Bernie Ecclestone ziet het wel gebeuren dat Mick Schumacher volgend jaar zijn loopbaan bij Alfa Romeo vervolgt in 2022.

Eerder deze week meldden we geruchten dat de door Ferrari gesteunde rookie volgend jaar zou kunnen overstappen van Haas naar Alfa Romeo.

"Ik denk niet echt na over wat er volgend jaar zal gebeuren", zei MickSchumacher. "Laten we afwachten wat er gebeurt."

Jos Verstappen staat dicht bij de familie Schumacher en hij denkt dat een verblijf bij Haas geen slechte beslissing zal zijn.

"Ik denk dat ze volgend jaar meer steun van Ferrari zullen krijgen. Ik geloof echt dat er achter de schermen hard wordt gewerkt", vertelde Verstappen bij Sport1.

Voormalig F1-supremo Ecclestone vindt die roddels wel goed om te horen. Hij zegt tegen Sport Bild: "Ik had gewild dat hij vanaf het begin al naar Alfa Romeo zou gaan. Hij zou een snelle, ervaren teamgenoot hebben gehad in Kimi Raikkonen, die bovendien ook een zeer goede relatie had met zijn vader", voegde de 90-jarige Ecclestone toe.