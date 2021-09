Nyck de Vries gelinkt aan Alfa Romeo

De kans dat er in 2022 twee Nederlanders in de Formule 1 rijden wordt met de dag groter. Max Verstappen staat natuurlijk onder contract bij Red Bull maar het begint er ook steeds meer op te lijken dat Nyck de Vries in 2022 Formule 1-coureur is.

Eerder werd de regerend Formule E-kampioen al gelinkt aan Williams maar nu is daar een team bijgekomen. Volgens het gerenommeerde Auto Motor und Sport maakt de Vries ook goede kans op een zitje bij Alfa Romeo. Kimi Räikkönen gaat met pensioen en het lijkt erop dat Valtteri Bottas hem gaat opvolgen. Tweede coureur Antonio Giovinazzi zit ook op de schopstoel en voor zijn plekje is de Vries in de race.

Toch is de Nederlander niet de enige coureur die volgens het Duitse blad kans maakt op het stoeltje. Ook het piepjonge Franse talent Theo Pourchaire zou in de race zijn. Alfa Romeo heeft dus nog geen definitieve keuze gemaakt.

Eerder leek het erop dat de Vries onderdak zou vinden bij het team van Williams. Inmiddels worden er veel meer coureurs aan het Britse team gelinkt waaronder Alexander Albon. Red Bull wil de Thai graag in de Formule 1 zien maar heeft zelf eigenlijk geen plekje meer over. Wie waar gaat rijden in 2022 blijft voorlopig nog even gissen.