Giovinazzi gaat Formule E rijden in 2022

Vandaag werd duidelijk dat Antonio Giovinazzi's Formule 1-loopbaan na dit seizoen tot een einde komt. De Italiaan vertrekt na dit seizoen bij het team van Alfa Romeo en wordt vervangen door Guanyu Zhou. Maar hij hoeft zich niet lang te vervelen.

Giovinazzi heeft namelijk bekend gemaakt dat hij voor volgend jaar al weer nieuw werk heeft gevonden. De Italiaan heeft een contract getekend bij het Formule E-team van Dragon Penske. Hij wordt daar de teamgenoot van Sergio Sette Camara.

It’s going to be thrilling 👌

It’s going to be challenging 💪

It’s going to be: …….electrifying!!!!!! ⚡

Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, ci sarà da divertirsi, insieme, come sempre 💙#AG99🐝 #dragonpenskeautosport #formulae pic.twitter.com/2mQ1WEtvF0