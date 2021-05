Giovinazzi mentaal gesloopt na intense Grand Prix van Monaco

Antonio Giovinazzi was tevreden met zijn tiende plaats tijdens de Grand Prix van Monaco, maar de meedogenloze aard van het circuit heeft ervoor gezorgd dat hij mentaal gesloopt is na de 78 ronden door het prinsdom. De Alfa Romeo-coureur scoorde zijn eerste punt van het seizoen en zijn team nadat hij zondag in de punten wist te eindigen in Monte-Carlo.

Omdat de Italiaan er in het weekend in slaagde om goed te presteren met zijn auto, was hij blij met zijn resultaat dat hij wist neer te zetten.

Tegenover Racefans zei Giovinazzi: "Het was een geweldig weekend. Vanaf de eerste vrije training had ik vertrouwen in de auto. Zaterdag hebben we een geweldige ronde neergezet waardoor ik in Q3 kwam. Punten zijn natuurlijk altijd goed voor het team - vooral de eerste punten van het jaar. Ik denk dat we het iets beter hadden kunnen doen, misschien was een achtste of negende mogelijk geweest. Maar toch ben ik heel blij en het is ook een goede motivatie voor het team."

Geen Safety Car

De Grand Prix van Monaco heeft meestal een kans van 90% op een Safety Car, waarbij het krappe en bochtige circuit vaak ongelukken veroorzaakt die opgeruimd moeten worden. In die tijd krijgen de overgebleven coureurs de kans om even uit te rusten van de constante concentratie die nodig is om snel rond 's werelds beroemdste stratencircuit te rijden.

Dat was echter een luxe die zondag niet aan het veld werd geboden, omdat er geen uitvalbeurten waren waarvoor een Safety Car nodig was om in te grijpen. Dit droeg voor Giovinazzi bij aan de uitdaging van wat al de moeilijkste race op de kalender is.

"Ik denk dat het de eerste Grand Prix van Monaco is sinds tijden zonder Safety Car. Er is dus geen één coureur die een fout heeft gemaakt."

"Het was behoorlijk intens, die 78 ronden. Ik probeer altijd op de limiet te blijven met veel brandstof in de auto, dus het was helemaal niet makkelijk. Ik ben mentaal gesloopt, niet fysiek. Dat ik dan punten scoor is uiteraard iets waar ik blij van word."