Giovinazzi maakt vrije training-comeback bij Haas

Het team van Haas kwam vandaag met opvallend nieuws naar buiten. Men maakte namelijk bekend dat Antonio Giovinazzi zijn comeback in de Formule 1 gaat maken. De Italiaan zal in Monza en in Austin de eerste vrije training voor zijn rekening gaan nemen. Giovinazzi verliet de Formule 1 na vorig seizoen en kwam sindsdien in actie in de Formule E.

Giovinazzi reed van 2019 tot en met 2021 voor het team van Alfa Romeo in de koningsklasse van de autosport. Hij debuteerde in 2017 in de Formule 1 als vervanger van de geblesseerde Pascal Wehrlein. In dat zelfde jaar reed hij enkele vrije trainingen voor Haas. Bij de Amerikaanse renstal keert hij nu dus weer terug voor twee vrije trainingen.

De comeback van Giovinazzi is opvallend. Sinds dit seizoen is het immers verplicht dat alle teams minimaal twee keer een rookie moeten inzetten in de trainingen. Giovinazzi voldoet zeker niet aan de vereisten voor een rookie. Zijn banden met Ferrari zorgen er waarschijnlijk voor dat hij nu mag terugkeren in de Formule 1.